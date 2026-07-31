Palamu News: ड्राइविंग लाइसेंस कैंप में 62 युवाओं को मिला लर्निंग लाइसेंस
Palamu News: पलामू परिवहन विभाग ने पंडवा प्रखंड के पतरा पंचायत क्लस्टर में पंचायत स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस कैंप आयोजित किया। इसमें 106 लर्निंग लाइसेंस के आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 62 युवाओं को मौके पर ही लाइसेंस जारी किया गया। उपायुक्त ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए यातायात नियमों का पालन और जन जागरूकता को आवश्यक बताया।
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू परिवहन विभाग ने बुधवार को पंडवा प्रखंड के पतरा पंचायत क्लस्टर में पंचायत स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस कैंप आयोजित किया गया। कैंप में पतरा, छेछौरी, मझीगांवा और मुरमा पंचायत के लोगों ने भाग लिया। कैंप में कुल 106 लर्निंग लाइसेंस के आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें से 62 युवाओं को दस्तावेजों की जांच और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मौके पर ही लर्निंग लाइसेंस जारी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि शेष आवेदनों की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जा रही है। उपायुक्त सह दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का पालन और जन जागरूकता आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को परिवहन विभाग की सेवाएं सुलभ कराने के लिए पंचायत स्तर पर ऐसे कैंप आगे भी आयोजित किए जाएंगे। मोटरयान निरीक्षक और सड़क सुरक्षा प्रबंधक ने लाभुकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की अपील की।
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