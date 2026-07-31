Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Palamu News: ड्राइविंग लाइसेंस कैंप में 62 युवाओं को मिला लर्निंग लाइसेंस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

Palamu News: पलामू परिवहन विभाग ने पंडवा प्रखंड के पतरा पंचायत क्लस्टर में पंचायत स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस कैंप आयोजित किया। इसमें 106 लर्निंग लाइसेंस के आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 62 युवाओं को मौके पर ही लाइसेंस जारी किया गया। उपायुक्त ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए यातायात नियमों का पालन और जन जागरूकता को आवश्यक बताया।

Palamu News: ड्राइविंग लाइसेंस कैंप में 62 युवाओं को मिला लर्निंग लाइसेंस

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू परिवहन विभाग ने बुधवार को पंडवा प्रखंड के पतरा पंचायत क्लस्टर में पंचायत स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस कैंप आयोजित किया गया। कैंप में पतरा, छेछौरी, मझीगांवा और मुरमा पंचायत के लोगों ने भाग लिया। कैंप में कुल 106 लर्निंग लाइसेंस के आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें से 62 युवाओं को दस्तावेजों की जांच और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मौके पर ही लर्निंग लाइसेंस जारी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि शेष आवेदनों की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जा रही है। उपायुक्त सह दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का पालन और जन जागरूकता आवश्यक है।

ये भी पढ़ें:Simdega News: लर्निंग लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन

उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को परिवहन विभाग की सेवाएं सुलभ कराने के लिए पंचायत स्तर पर ऐसे कैंप आगे भी आयोजित किए जाएंगे। मोटरयान निरीक्षक और सड़क सुरक्षा प्रबंधक ने लाभुकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की अपील की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Palamu Latest News Driving License Palamu News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।