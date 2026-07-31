Palamu News: सावन के पहले दिन से शिवार्चना में तल्लीन हुए श्रद्धालु, पांडू के झारखंड विश्वनाथ मंदिर में कांवरयात्रा

Palamu News: श्री रावण माह के पहले दिन पलामू जिले के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भक्तों ने जल, दूध, घी अर्पित कर भगवान भोलेनाथ से सुख-शांति की कामना की। कई शिवालयों में विशेष पूजा का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं की लंबी कतारों के बीच श्रद्धा और आस्था का माहौल बना रहा।

Palamu News: मेदिनीनगर/विश्रामपुर/हुसैनाबाद/नीलांबर-पीतांबरपुर, हिटी। श्रावण माह के पहले दिन गुरुवार को पलामू जिले के विभिन्न शिवालयों में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। जिले के नगर निगम क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक स्थित शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। हर-हर महादेव और बोलबम के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल, दूध, घी, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सावन के पहले दिन जिले के प्रमुख शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मंदिर परिसरों में साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। कई शिवालयों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजा का आयोजन हुआ। पूजा समितियों ने बताया कि सावन माह के प्रत्येक सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पूरे पलामू जिले में श्रावण माह के प्रथम दिन श्रद्धा, आस्था और भक्ति का माहौल बना रहा तथा शिवालयों में दिनभर भक्तों का तांता लगा रहा।

विश्रामपुर अनुमंडल में श्रद्धालुओं का जलाभिषेक विश्रामपुर अनुमंडल के पांडू प्रखंड स्थित प्रसिद्ध तिसीबार धाम झारखंड विश्वनाथ मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर से निकली कांवर यात्रा में बड़ी संख्या में शिवभक्त शामिल हुए। पिछले 19 वर्षों से यहां कांवर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर के संरक्षक विनय कुमार एवं उनकी पत्नी मंजू दुबे सहित क्षेत्र, जिले और राज्य के कई गणमान्य लोग प्रतिवर्ष यहां पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। कांवरिए फुलिया संगम पहुंचे, जहां विधिवत गंगा पूजन के बाद पात्रों में जल भरा। इसके बाद विभिन्न शिवालयों से होते हुए लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर तिसीबार धाम पहुंचे और भगवान झारखंड विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। उंटारी रोड प्रखंड मुख्यालय स्थित शिव संपत धाम सहित क्षेत्र के अन्य शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही।

मुरली पहाड़ी महाकालेश्वर शिवधाम में पूजा इधर, हुसैनाबाद अनुमंडल के प्रसिद्ध लंगरकोट गांव स्थित मुरली पहाड़ी महाकालेश्वर शिवधाम में भी श्रावण माह के पहले दिन सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग पर जल, दूध, घी एवं बेलपत्र अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मंदिर के महंत विनय कुमार सिंह त्यागी ने श्रद्धालुओं को श्रावण माह के धार्मिक महत्व की जानकारी देते हुए भगवान शिव की आराधना के महत्व पर प्रकाश डाला। जलाभिषेक कार्यक्रम में अनिता कुमारी, अंजलि कुमारी, सुनीता देवी, संजू देवी, रीता देवी, पूजा देवी, कौशल्या देवी, मंजू देवी, प्रतिमा देवी, शोभा कुमारी, रेशमा देवी, रंजन कुमार सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, गोपाल पटेल, कमलेश कुमार तथा संतोष कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

जलयात्रा कार्यक्रम का आयोजन नीलांबर-पीतांबरपुर के सोंस गांव स्थित शिवमंदिर में जलयात्रा कार्यक्रम के साथ सावन महोत्सव शुरू हो गया। मुख्य अतिथि जिला पार्षद आशा देवी ने श्रद्धालुओं को कलश सौंपकर जलयात्रा की शुरुआत की। सोंस के शिवधाम से चलकर श्रद्धालु मलय नदी पहुंचे और कलश में जलभरकर बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए लेस्लीगंज के काली मंदिर प्रबंधन की ओर से फल, शर्बत और पानी की व्यवस्था की गई। मुखिया पूनम देवी, ओम प्रजापति, श्रवण साव, बिरेन्द्र कुमार आदि सक्रिय रहे।