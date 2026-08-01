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Palamu News: उपायुक्त ने किया जिला पुस्तकालय व संदर्भ विथिका का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर में उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय का निरीक्षण किया। उन्होंने 87 लाख रुपये के विकास कार्यों की समीक्षा की और आधुनिक पुस्तकालय के विकास के लिए आवश्यक निर्देश दिए। पुस्तकालय को छात्रों और शोधार्थियों के लिए आदर्श अध्ययन स्थल बनाने का लक्ष्य है।

Palamu News: उपायुक्त ने किया जिला पुस्तकालय व संदर्भ विथिका का निरीक्षण

Palamu News: मेदिनीनगर, संवाददाता। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने शनिवार को मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय व संदर्भ विथिका का निरीक्षण कर राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन अंतर्गत स्वीकृत 87 लाख रुपये की विकासकार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्री शेखावत ने पुस्तकालय भवन के प्रत्येक भाग का बारीकी से अवलोकन किया तथा पुस्तकालयाध्यक्ष मंजीत सिन्हा से पुस्तकालय के संचालन, उपलब्ध संसाधनों, पाठकों की सुविधाओं एवं भविष्य की विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय को राज्य की एक आधुनिक, तकनीक-संपन्न एवं आदर्श मॉडल लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं, शोधार्थियों एवं आम पाठकों को बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध हो सके।

उन्होंने संपूर्ण विद्युत वायरिंग के नवीनीकरण, विद्यार्थियों के लिए आधुनिक कैबिन डेस्क सिस्टम जिसमें वार्म लाइट एवं मोबाइल/लैपटॉप चार्जिंग प्वाइंट की सुविधा हो, प्रथम तल पर स्मार्ट लाइब्रेरी सेक्शन, पुस्तकालय परिसर में ओपन रीडिंग ज़ोन, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था, कैफेटेरिया, पार्किंग सुविधा तथा आधुनिक पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली विकसित करने सहित अन्य आधारभूत एवं तकनीकी सुविधाओं के विस्तार के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने पुराना समाहरणालय परिसर स्थित संदर्भ वीथिका में चल रहे सिविल एवं फर्नीचर निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। मौके पर प्रशिक्षु आईएएस ऋत्विक मेहता, सदर एसडीओ संजय पांडे, सूचना विज्ञान पदाधिकारी रणवीर सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप कुमार, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता आदि उपस्थित थे।

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