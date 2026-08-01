Palamu News: डीइओ ने बालिका हाई स्कूल का किया ऑन लाईन निरीक्षण

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू के जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप कुमार ने शनिवार को बालिका हाई स्कूल हरिहरगंज का ऑन लाईन निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों की कम उपस्थिति पर नाराजगी जताई। शनिवार को 702 नामांकित बच्चों में मात्र 163 छात्राएं उपस्थित थी। उन्होंने प्राचार्य से पूछा कि बच्चों की उपस्थिति इतनी कम क्यों है? इस पर प्राचार्य ने जवाब दिया कि कल शुक्रवार है और अधिकांश बच्चे विशेष समुदाय से आते हैं। इस कारण आज बच्चे स्कूल नहीं आए हैं। उन्होंने बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कार्यरत शिक्षकों को टास्क दिया कि सभी शिक्षक गांव के टोलों में जाकर उनके अभिभावकों से बात करेंगें और बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगें।

डीइओ ने स्कूल में उपलब्ध संसाधनों की भी जानकारी ली। उन्होंने सभी शिक्षकों को छात्राओं की उपस्थिति ई विद्या वाहिनी पर बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रूटिन के मुताबिक सभी विषयों की पढ़ाई सुनिश्चित कराई जाए, ताकि मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर परीक्षा परिणाम हो सके। उन्होंने छात्राओं से भी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने हरिरहगंज बीआरसी में आयोजित गुरु गोष्ठी की भी ऑन लाईन बैठक की। उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिया कि शत प्रतिशत शिक्षक अपनी उपस्थित बायोमेट्रिक सिस्टम से बनाए। अभी जिले में मात्र 83 प्रतिशत ही शिक्षक अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक बना रहे हैं। अभी भी 17 प्रतिशत शिक्षक अपना बायोमेट्रिक नहीं बना रहे हैं। प्रोजेक्ट रेल परीक्षा में शत-प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। एमडीएम का प्रतिदिन का एसएमएस करने को कहा। साथ ही एमडीएम मेनू के अनुसार और गुणवतापूर्ण चलाने का निर्देश दिया।