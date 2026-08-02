Palamu News: खाप कटैया, कोसडीहरा, पिपरा मोहल्ला शहरी फीडर से जोड़ने की मांग

Palamu News: हरिहरगंज, प्रतिनिधि। पलामू जिले के हरिहरगंज शहर के वार्ड 15 स्थित खाप कटैया और वार्ड नंबर 16 कोसडीहरा, पिपरा मोहल्ला को शहरी फिडर से विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी फैजूर रहमान ने छतरपुर सहायक विद्युत अभियंता गुणवंत कुमार को पत्र लिखा है। संबंधित वार्ड पार्षद त्रिपुरारी राम और अनुराधा कुमारी ने शनिवार को कार्यपालक पदाधिकारी से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराने का काम किया था। त्रिपुरारी राम ने बताया कि हरिहरगंज शहर के वार्ड 15 खाप कटैया और वार्ड नंबर सोलह कोसडीहरा, पिपरा मोहल्ला में ग्रामीण फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। शहरी क्षेत्र में आने के बाद भी मोहल्ला के लोगों को कोई भी नागरीय सुविधा नहीं मिल पा रही है।