Palamu News: खाप कटैया, कोसडीहरा, पिपरा मोहल्ला शहरी फीडर से जोड़ने की मांग
Palamu News: हरिहरगंज, प्रतिनिधि। पलामू जिले के हरिहरगंज शहर के वार्ड 15 स्थित खाप कटैया और वार्ड नंबर 16 कोसडीहरा, पिपरा मोहल्ला को शहरी फिडर से विद्युत आपूर्ति ब
Palamu News: हरिहरगंज, प्रतिनिधि। पलामू जिले के हरिहरगंज शहर के वार्ड 15 स्थित खाप कटैया और वार्ड नंबर 16 कोसडीहरा, पिपरा मोहल्ला को शहरी फिडर से विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी फैजूर रहमान ने छतरपुर सहायक विद्युत अभियंता गुणवंत कुमार को पत्र लिखा है। संबंधित वार्ड पार्षद त्रिपुरारी राम और अनुराधा कुमारी ने शनिवार को कार्यपालक पदाधिकारी से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराने का काम किया था। त्रिपुरारी राम ने बताया कि हरिहरगंज शहर के वार्ड 15 खाप कटैया और वार्ड नंबर सोलह कोसडीहरा, पिपरा मोहल्ला में ग्रामीण फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। शहरी क्षेत्र में आने के बाद भी मोहल्ला के लोगों को कोई भी नागरीय सुविधा नहीं मिल पा रही है।
शहरी क्षेत्र से विद्युत आपूर्ति बहाल होने के बाद मोहल्ला के लोगों को फायदा होगा, उन्होंने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी से वार्ड में नियमित रूप से साफ-सफाई कराने, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराने, नाली की साफ, सफाई कराने की भी मांग की है।खाप कटैया मोहल्ला निवासी राजेंद्र सिंह, कमलेश पासवान, कोसडीहरा मोहल्ला निवासी संतोष मिश्रा सहित कई लोगों ने बताया कि वर्तमान में शहरी क्षेत्र से बिजली आपूर्ति नहीं होने से आए दिन लाइन कटा रहता है। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र से विद्युत आपूर्ति बहाल होने के बाद रोजाना फॉल्ट की समस्या से निजात मिलेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।