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Palamu News: चालीसवां की तैयारियों को लेकर किया गया विमर्श

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर के पहाड़ी मोहल्ला में मरकज़ी दारुल उलूम में चालीसवां के आयोजन पर मुहर्रम इंतेज़ामिया कमेटी की बैठक हुई। इसमें जुलूस के रूट, सुरक्षा और अनुशासन पर चर्चा की गई। 4 अगस्त को जुलूस कर्बला मैदान से प्रारंभ होगा और प्रशासन के सहयोग से आयोजन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया।

Palamu News: चालीसवां की तैयारियों को लेकर किया गया विमर्श

Palamu News: मेदिनीनगर। शहर के पहाड़ी मोहल्ला स्थित मरकज़ी दारुल उलूम में शुक्रवार को चालीसवां के आयोजन और तैयारियों को लेकर मुहर्रम इंतेज़ामिया कमेटी ने विमर्श किया। बैठक की अध्यक्षता कमेटी के जनरल ज़ीशान ख़ान एवं पूर्व जनरल शहरयार अली ने संयुक्त रूप से की। बैठक में चालीसवां जुलूस के रूट, सुरक्षा, अनुशासन और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 4 अगस्त को चालीसवां का जुलूस कर्बला मैदान से प्रारंभ होकर शहर की विभिन्न मुहर्रम कमेटियों से मिलता हुआ पारंपरिक मार्ग से गुजरेगा। नदी में जलस्तर अधिक होने के कारण इस वर्ष जुलूस का मिलन पुल पर कराया जाएगा।

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इसके बाद शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से चालीसवां का समापन किया जाएगा। बैठक में सभी कमेटियों के प्रतिनिधियों ने आयोजन को सफल, सौहार्दपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए अपने-अपने सुझाव दिए। आपसी समन्वय बनाए रखते हुए प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कर्बला हुसैन कमेटी, नूरे हुसैन कमेटी, नौजवान हवारी कमेटी, पैगाम-ए-हुसैन कमेटी आदि के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

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