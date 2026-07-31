Palamu News: स्कूल दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन अनुशासन का दिया संदेश
Palamu News: मेदिनीनगर,प्रतिनिधि। रामगढ़ प्रखंड के संत इग्नेशियुस स्कूल कुंडपानी में गुरुवार को स्कूल दिवस उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अ
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। रामगढ़ प्रखंड के संत इग्नेशियुस स्कूल-कुंडपानी में गुरुवार को स्कूल दिवस उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। मुख्य अतिथि फादर संजय गिद्ध, प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, अभिभावक आदि ने समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन कर किया। प्रार्थना और एवं स्वागत गीत से कार्यक्रम आगे बढा।मुख्य अतिथि फादर संजय गिद्ध ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अनुशासन, चरित्र निर्माण और राष्ट्रसेवा की भावना को जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि जिम्मेदार, नैतिक और संवेदनशील नागरिक बनना है। आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के सकारात्मक उपयोग पर बल देते हुए कहा कि छात्रों को तकनीक का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए तथा मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का उपयोग केवल ज्ञान एवं रचनात्मक कार्यों तक सीमित रखना चाहिए।
उन्होंने सच्चाई, ईमानदारी, करुणा और परिश्रम को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए विद्यार्थियों से बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की अपील की। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसमें समूहगान, नृत्य, लघु नाटक और अन्य आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। छोटे बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों और वरिष्ठ विद्यार्थियों के प्रेरणादायक नाटक को खूब सराहना मिली। अभिभावकों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रशंसा की।
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