Palamu News: स्कूल दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन अनुशासन का दिया संदेश

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। रामगढ़ प्रखंड के संत इग्नेशियुस स्कूल-कुंडपानी में गुरुवार को स्कूल दिवस उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। मुख्य अतिथि फादर संजय गिद्ध, प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, अभिभावक आदि ने समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन कर किया। प्रार्थना और एवं स्वागत गीत से कार्यक्रम आगे बढा।मुख्य अतिथि फादर संजय गिद्ध ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अनुशासन, चरित्र निर्माण और राष्ट्रसेवा की भावना को जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि जिम्मेदार, नैतिक और संवेदनशील नागरिक बनना है। आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के सकारात्मक उपयोग पर बल देते हुए कहा कि छात्रों को तकनीक का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए तथा मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का उपयोग केवल ज्ञान एवं रचनात्मक कार्यों तक सीमित रखना चाहिए।