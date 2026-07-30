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Palamu News: तीन आरोपियों के विरुद्ध इश्तेहार की तामिला शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना कांड संख्या 212/2024 में तीन आरोपियों के खिलाफ न्यायालय से उद्घोषणा जारी की गई है। न्यायालय ने 4 जुलाई 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत इश्तेहार जारी किया है और हुसैनाबाद थाना ने रातू थाना से सहयोग मांगा है।

Palamu News: तीन आरोपियों के विरुद्ध इश्तेहार की तामिला शुरू

Palamu News: हुसैनाबाद। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना कांड संख्या 212/2024 में नामजद तीन आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय से जारी उद्घोषणा (इश्तेहार) की तामिला की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हुसैनाबाद थाना ने रांची के रातू थाना प्रभारी को पत्र भेजकर सहयोग का अनुरोध किया है। पत्र के अनुसार, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू के न्यायालय ने 4 जुलाई 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की है। न्यायालय के आदेश के अनुरूप आरोपियों के आवास पर इश्तेहार चस्पा करने सहित अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जानी है। हुसैनाबाद थाना ने रातू थाना से इश्तेहार की विधिवत तामिला सुनिश्चित कर न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने में सहयोग मांगा है।

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