Palamu News: तीन आरोपियों के विरुद्ध इश्तेहार की तामिला शुरू
Palamu News: पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना कांड संख्या 212/2024 में तीन आरोपियों के खिलाफ न्यायालय से उद्घोषणा जारी की गई है। न्यायालय ने 4 जुलाई 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत इश्तेहार जारी किया है और हुसैनाबाद थाना ने रातू थाना से सहयोग मांगा है।
Palamu News: हुसैनाबाद। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना कांड संख्या 212/2024 में नामजद तीन आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय से जारी उद्घोषणा (इश्तेहार) की तामिला की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हुसैनाबाद थाना ने रांची के रातू थाना प्रभारी को पत्र भेजकर सहयोग का अनुरोध किया है। पत्र के अनुसार, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू के न्यायालय ने 4 जुलाई 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की है। न्यायालय के आदेश के अनुरूप आरोपियों के आवास पर इश्तेहार चस्पा करने सहित अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जानी है। हुसैनाबाद थाना ने रातू थाना से इश्तेहार की विधिवत तामिला सुनिश्चित कर न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने में सहयोग मांगा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।