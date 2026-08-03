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Palamu News: जोगिया पहाड़ पर शिव मंदिर निर्माण के लिए विधायक ने किया शिलान्यास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर के पांकी क्षेत्र के विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने नावा गांव में बाबा भोलेनाथ शिव मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में विधायक का स्वागत किया गया और श्रद्धालुओं ने मंदिर निर्माण को क्षेत्र की धार्मिक आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। सभी ने निर्माण की शीघ्रता की उम्मीद जताई।

Palamu News: जोगिया पहाड़ पर शिव मंदिर निर्माण के लिए विधायक ने किया शिलान्यास

Palamu News: मेदिनीनगर, संवाददाता। पांकी क्षेत्र के विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने सोमवार को तरहसी प्रखंड की नवगढ़ पंचायत अंतर्गत नावा गांव स्थित जोगिया पहाड़ पर बाबा भोलेनाथ शिव मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास पूजन किया। सावन माह के पहले सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में विधायक का मंदिर समिति और ग्रामीणों ने फूल-मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर निर्माण के शिलान्यास से शिव भक्तों में उत्साह का माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने इसे क्षेत्र की धार्मिक आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मंदिर निर्माण शीघ्र पूरा होने की उम्मीद जताई।

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कार्यक्रम में मंदिर समिति के अध्यक्ष रोबिन कुमार सिंह, सचिव विकास कुमार साव, संरक्षक एवं मंडल अध्यक्ष परमेश्वर साव, कोषाध्यक्ष नरोत्तम कुमार, उपाध्यक्ष गोलू कुमार, उप-सचिव पार्थ सिंह, सुरेंद्र कुमार, नवल कुमार, प्रहलाद कुमार, विवेक कुमार, अरविंद कुमार, नंदकिशोर प्रसाद, इंद्रदेव प्रसाद, काशीनाथ सिंह, सुरेंद्रनाथ प्रसाद सिंह, शिवराज सिंह एवं शशिकांत कुमार सहित शिव शिष्य परिवार के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने मंदिर निर्माण को क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

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