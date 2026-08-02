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Palamu News: पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने मेराल से शुरू की पलामू प्रमंडल में पंचायत परामर्श यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: झारखंड के पूर्व मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी ने पाटन प्रखंड में पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने कांग्रेस की पंचायत परामर्श यात्रा के तहत पलामू, गढ़वा, और लातेहार के लोगों की समस्याएं सुनीं। यात्रा 15 अक्तूबर तक चलेगी और ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं में कठिनाइयों को उजागर किया।

Palamu News: पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने मेराल से शुरू की पलामू प्रमंडल में पंचायत परामर्श यात्रा

Palamu News: मेदिनीनगर, संवाददाता। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृष्णानंद त्रिपाठी ने रविवार को पाटन प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की, पंचायत परामर्श यात्रा, के माध्यम से पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले के प्रत्येक पंचायत तक पहुंचकर आम जनता की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा।

यात्रा की शुरुआत

उन्होंने रविवार की सुबह करीब आठ बजे से यात्रा शुरू की गई है। इस दौरान मेराल, बरवाडीह, सिरम, शाहदेवा, राजहरा, सगुना, सेमरी, पंचकेड़िया और नावाखास पंचायत सचिवालयों में ग्रामीणों के साथ बैठक कर संबंधित समस्याओं पर विमर्श किया। लोगों ने अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय और थाना स्तर पर आम जनता को होने वाली परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, राजस्व संबंधी मामलों, प्रमाण-पत्र, भूमि विवाद और प्रशासनिक कार्यों में हो रही कठिनाइयों को भी प्रमुखता से उठाया।

छात्रों की समस्याएं

बैठक के दौरान छात्रों एवं युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भाषा संबंधी समस्याओं को गंभीर मुद्दा बताया। परीक्षाओं में हिंदी भाषा का विकल्प उपलब्ध नहीं होने, मगही और भोजपुरी भाषाओं को प्रतियोगिता में शामिल नहीं किए जाने से होने वाली परेशानी की भी जानकारी दी।

यात्रा का विस्तार

केएन त्रिपाठी ने कहा कि पंचायत परामर्श यात्रा के तहत पलामू जिले की 283 पंचायतों, गढ़वा जिले की 189 पंचायतों तथा लातेहार जिले की 115 पंचायतों का दौरा किया जाएगा। यह यात्रा 15 अक्तूबर तक चलेगी।

कांग्रेस का उद्देश्य

कांग्रेस का उद्देश्य केवल राजनीतिक गतिविधियां संचालित करना नहीं, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए प्रशासनिक एवं जनप्रतिनिधि स्तर पर पहल करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस जनसंपर्क अभियान से आम जनता की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में ठोस पहल होगी और पंचायत स्तर पर कांग्रेस संगठन को भी नई मजबूती मिलेगी। पदयात्रा में परमदेव सिंह, अरविंद कुमार सहित काफी लोग शामिल हुए।

सामान्य प्रश्न

कृष्णानंद त्रिपाठी ने किस उद्देश्य से पंचायत परामर्श यात्रा शुरू की?
कृष्णानंद त्रिपाठी ने पंचायत परामर्श यात्रा शुरू की है ताकि आम जनता की समस्याओं को समझा जा सके और उनके समाधान के लिए प्रयास किया जा सके।
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