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Palamu News: डिज्नीलैंड मेला में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, सीसीटीवी से होगी निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में 5 अगस्त से शुरू होने वाले डिज्नीलैंड मेले के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एसडीओ संजय पांडेय ने 20 जुलाई से 25 सितंबर तक मेले की अनुमति दी है, जिसमें सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता और कानून-व्यवस्था के निर्देश शामिल हैं। फेयर शुरू होने से पहले स्थल का निरीक्षण किया जाएगा।

Palamu News: डिज्नीलैंड मेला में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, सीसीटीवी से होगी निगरानी

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। शहर के शिवाजी मैदान में 5 अगस्त से शुरू होने वाले डिज्नीलैंड मेला में आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सदर एसडीओ संजय पांडेय ने 20 जुलाई से 25 सितंबर तक शिवाजी मैदान में मेला आयोजन की अनुमति प्रदान की है। अनुमति के साथ मेला संचालक को सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता और कानून-व्यवस्था से संबंधित कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं।एसडीओ ने बताया कि मेला शुरू होने से पहले स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद कानून-व्यवस्था को लेकर और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

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