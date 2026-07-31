Palamu News: करसो के ग्रामीणों ने दो शिक्षकों के विरूद्ध की शिकायत

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। चैनपुर प्रखंड के अपग्रेडेड हाई स्कूल करसो के सहायक शिक्षक आलोक कुमार और दशरथ पासवान के विरूद्ध उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत से शिकायत की है। उपायुक्त को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि सहायक शिक्षक आलोक कुमार स्थानीय होने के कारण दबंगई करते हैं और स्कूल में रिल्स देखकर और सोकर टाइम पास करते हैं। इसके साक्षय के रूप में ग्रामीणों ने उपायुक्त को सीडी में वीडियो भी समर्पित किया है। ग्रामीणों ने आवेदन में कहा है कि एक ही स्कूल में 26 साल रहने के कारण प्रशासनिक नियमों को ताक पर रखकर गंदी लोकल राजनीति का जाल फैला लिया है।

शिक्षकों द्वारा बर्बरता

पूर्व में इनके पिता भी इसी स्कूल में थे इस कारण पुराना प्रभाव होने का अनुचित लाभ उठाकर सहायक शिक्षक ने पूरे स्कूल को अपनी जागीर समझ लिया है। छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक भी पेश आते हैं। जबकि दशरथ पासवान 12 साल से ही स्कूल में हैं। इस कारण दोनों शिक्षक खुलेआम नशा करते हैं और बच्चों को पढ़ाने के समय स्कूल में खर्राटा मारकर सोते रहते हैं। शिकायत करने वालों में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनोज प्रसाद, बिहारी सिंह, शेखर मेहता, बेलास साव, राजेश्वर साह, चंद्रदेव महतो समेत एक दर्जन से अधिक ग्रामीण शामिल हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इसे लेकर जल्द ही जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी मिलेंगें और दोनों शिक्षकों को इस स्कूल से हटाने की मांग करेंगें,ताकि स्कूल के माहौल खराब हो चुका है,उसे सुधारा जा सके।