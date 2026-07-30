Palamu News: तैलिक साहू समाज ने अर्पित की पूरनचंद को श्रद्धांजलि
Palamu News: मेदिनीनगर में तैलिक साहू समाज ने पूर्व मंत्री पूरनचंद की पुण्यतिथि मनाई। आयोजकों ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। कार्यक्रम में लोगों ने उनके आदर्शों को यादकर एकता और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करने का आह्वान किया।
Palamu News: मेदिनीनगर, संवाददाता। तैलिक साहू समाज की पलामू यूनिट के तत्वावधान में झारखंड के गांधी एवं पलामू प्रमंडल के लोकप्रिय जननेता सह पूर्व मंत्री स्वर्गीय पूरनचंद की पुण्यतिथि गुरुवार को मनाई गई। तैलिक साहू समाज के पलामू के जिलाध्यक्ष ललन साहू ने कहा कि स्वर्गीय पूरनचंद जी ने अपना पूरा जीवन समाज के कमजोर, वंचित और जरूरतमंद लोगों की सेवा में समर्पित किया। उनका संघर्ष, सादगी और जनसेवा आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। पूरनचंद जी के विचारों को आत्मसात कर समाज में एकता, संगठन और सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुण्यतिथि कार्यक्रम में राजा गुप्ता ने कहा कि पूरनचंद जी ने समाज को आपसी भाईचारा, सामाजिक न्याय और जनहित के लिए संघर्ष का मार्ग दिखाया।
उनके आदर्श आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने सभी लोगों से समाजहित में एकजुट होकर कार्य करने और पूरनचंद जी के सपनों को साकार करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला कोषाध्यक्ष राजदेव साहू, हजारी साहू, छात्रावास कार्यालय प्रभारी सुरेश साहू, ट्रस्ट समिति के कोषाध्यक्ष श्यामनंदन प्रसाद गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष शशिभूषण गुप्ता, पड़वा प्रखंड कमेटी के साहिल कुमार गुप्ता, चौनपुर प्रखंड के उपाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता आदि उपस्थित थे।
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