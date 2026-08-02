Palamu News: चतरा संसदीय क्षेत्र के गांवों का दौरा किया
Palamu News: सतबरवा के सांसद प्रतिनिधि धीरज कुमार ने कई गांवों का दौरा किया और उन्हें चापी गांव में किया गया बोरिंग कार्य का निरीक्षण किया। वे ग्रामीणों की पेयजल समस्या सुनते हुए सांसद कालीचरण सिंह की अनुशंसा से चापानल के लिए बोरिंग करवाने की जानकारी दी। समस्याओं को सांसद तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।
Palamu News: सतबरवा। अंचल क्षेत्र में पड़ने वाले कई गांव का दौरा रविवार को चतरा के सतबरवा सांसद प्रतिनिधि धीरज कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ किया। प्रखंड के रेवारातु पंचायत के सुदूरवर्ती ग्राम चापी में सांसद कालीचरण सिंह के प्रयास से किए जा रहे बोरिंग के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों की समस्या से अवगत हुए। उन्होंने बताया कि पेयजल समस्या को देखते हुए सांसद की अनुशंसा पर चापानल का बोरिंग करवाया जा रहा है। चापाकल लगने के बाद ग्रामीणों को पीने की पानी मुहैया होने लगेगा। समस्याओं को सांसद महोदय तक पहुंचा दिया जाएगा। इस दरमियान वन पर्यावरण व कृषि प्रतिनिधि अनिल सिंह को अघन सिंह, दामोदर सिंह, बिरेंद्र सिंह, जमुना सिंह, फिरंगी सिंह, अनिता देवी, बसंती देवी, फुलमती कुंवर, सुनिता देवी, विशुन सिंह, किरण देवी ने सांसद प्रतिनिधि को समस्या से अवगत कराया।
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