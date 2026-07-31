Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Palamu News: मैत्री फुटबॉल ट्रॉफी में विश्रामपुर ने गौरा को हराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

Palamu News: विश्रामपुर में कैच द रेन राष्ट्रीय अभियान के तहत फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फाइनल में विश्रामपुर की टीम ने गौरा को 6-1 से हराकर ट्रॉफी जीत ली। उद्घाटन समारोह में नगर परिषद के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों से परिचय किया और स्वच्छता के महत्व पर बल दिया।

Palamu News: मैत्री फुटबॉल ट्रॉफी में विश्रामपुर ने गौरा को हराया

Palamu News: विश्रामपुर। नगर परिषद-विश्रामपुर की ओर से शुक्रवार को जनता प्लस टू उच्च विद्यालय के खेल मैदान में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया कैच द रेन एक राष्ट्रीय अभियान के तहत मैत्री फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: जुगसलाई में पार्षद ने किया कैच द रेन कार्यक्रम

फाइनल मुकाबला

फाइनल मुकाबले में विश्रामपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गौरा की टीम को एक के मुकाबले छह गोल से करारी शिकस्त दी और ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। टूर्नामेंट का उद्घाटन नगर परिषद अध्यक्ष गीता देवी, कार्यपालक पदाधिकारी जयपाल सिंह, उपाध्यक्ष तारा देवी, नगर प्रबंधक ओंकार यादव, सांसद प्रतिनिधि अनुज पांडेय, विधायक प्रतिनिधि हिसामुद्दीन अंसारी, मुन्ना यादव, सामाजिक कार्यकर्ता संजय बैठा व राजद प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और प्रतीकात्मक रूप से फुटबॉल को किक मारकर किया।

स्वच्छता का महत्व

मौके पर अध्यक्ष गीता देवी और कार्यपालक पदाधिकारी जयपाल सिंह ने कहा कि स्वच्छता का सीधा संबंध अच्छे स्वास्थ्य से है। लोगों को अपने आसपास सफाई रखने के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता सत्तार खलीफा उर्फ पेंटर जिलानी, वार्ड पार्षद कलावती देवी, सोना देवी, राजू प्रसाद, देवनाथ यादव, सुनील चौधरी, संजय ठाकुर, दिनेश शुक्ला समेत नगर परिषद के कर्मी, खेलप्रेमी और बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे।

फोटो

प्रश्नोत्तर

कैच द रेन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किसने किया?
यह टूर्नामेंट नगर परिषद-विश्रामपुर ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत आयोजित किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Palamu Latest News Palamu News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।