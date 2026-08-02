Palamu News: कैच द रन विषयक चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई
Palamu News: छतरपुर के कavalबास बालिका उच्च विद्यालय में कैच द रेन अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सैकड़ों विद्यार्थियों ने जल संरक्षण एवं पर्यावरण से जुड़े विषयों पर आकर्षक चित्र बनाए। नगर पंचायत अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना की और कहा कि जल और पर्यावरण संरक्षण समाज की जिम्मेदारी है।
Palamu News: छतरपुर, प्रतिनिधि। नगर पंचायत की ओर से कैच द रेन अभियान के तहत छतरपुर के कवलबास बालिका राजकीयकृत उच्च विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी कल्पनाओं एवं भावनाओं को पेंटिंग के जरिए जल संरक्षण पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, हरियाली, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर आकर्षक चित्र बनाए। छतरपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता ने कहा कि छतरपुर के विद्यार्थियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उनकी रचनात्मकता और सोच यह बताती है कि आने वाली पीढ़ी जल एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी सजग है।
आज बढ़ते पेयजल संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मंजीत यादव ने भी चित्रकला में शामिल प्रतिभागियों को शुभकामना देकर उत्साह बढ़ाया। मौके पर कनीय अभियंता पंकज कुमार गुप्ता] अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, प्रधानाध्यापिका मधुमाला सिंह, शिक्षक सुमन कुमार, संजय सिंह आदि उपस्थित थे।
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