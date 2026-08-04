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Palamu News: यूपीएससी, जेपीएससी व जेएसएससी अभ्यर्थियों के लिए करियर काउंसिलिंग सेमिनार आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर के जिला पुस्तकालय में 5 अगस्त को यूपीएससी, जेपीएससी और जेएसएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि आईएएस ऋत्विक मेहता रहेंगे। इस सेमिनार का उद्देश्य छात्रों को विशेषज्ञों के अनुभव और प्रभावी तैयारी की रणनीति से अवगत कराना है।

Palamu News: यूपीएससी, जेपीएससी व जेएसएससी अभ्यर्थियों के लिए करियर काउंसिलिंग सेमिनार आज

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय, पलामू में 5 अगस्त को यूपीएससी, जेपीएससी एवं जेएसएससी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए करियर काउंसिलिंग एवं परीक्षा मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन किया गया है । सेमिनार सुबह 10:30 बजे से पुस्तकालय परिसर में ऑफलाइन आयोजित होगा। कार्यक्रम में मेदिनीनगर के सहायक समाहर्ता (प्रशिक्षण)ऋत्विक मेहता, आईएएस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। पुस्तकालय प्रभारी मंजीत सिंहा ने बताया कि पुस्तकालय की ओर से समय समय पर ऐसे करियर काउंसेलिंग का आयोजन किया जाता है । विद्यार्थियों को प्रेरित करने में ऐसे आयोजन बेहद सहायक है ।प्रबंधन की ओर से जारी आमंत्रण पत्र में बताया गया है कि सेमिनार का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को विशेषज्ञों के अनुभव, करियर काउंसिलिंग और प्रभावी तैयारी की रणनीति से अवगत कराना है।

कार्यक्रम में पुस्तकालय के सभी सदस्यों के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे इच्छुक छात्र-छात्राओं को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

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