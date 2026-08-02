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Palamu News: भाजपा ने तिरंगा यात्रा की सफलता को लेकर बनाई रणनीति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: विश्रामपुर में भाजपा की बैठक आयोजित की गई जिसमें तिरंगा यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा हुई। डॉ. ईश्वर सागर चंद्रवंशी को प्रदेश कार्यसमिति सदस्य के रूप में तिसरी बार मनोनीत किए जाने पर सम्मानित किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से तिरंगा यात्रा में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

Palamu News: भाजपा ने तिरंगा यात्रा की सफलता को लेकर बनाई रणनीति

Palamu News: विश्रामपुर, प्रतिनिधि। पलामू जिले के विश्रामपुर ग्रामीण मंडल की ओर से रविवार को सिंगसिगी स्थित युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनुज चौधरी के आवास पर तिरंगा यात्रा को सफल बनाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. ईश्वर सागर चंद्रवंशी को लगातार तीसरी बार प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मनोनीत किए जाने पर सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। बैठक में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विकास चौबे उर्फ मिंटू चौबे , जिला उपाध्यक्ष डॉ. बी.पी. शुक्ला व अनुज कुमार चौधरी ने डॉ. चंद्रवंशी को अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने फूल-माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। मौके पर डॉ. ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने कहा कि तिरंगा यात्रा राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

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उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि "हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा" अभियान को जन-जन तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। बैठक में जिला उपाध्यक्ष डॉ. बी.पी. शुक्ला, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विकास चौबे, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनुज चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अमरेश तिवारी, शिवबंश मिश्रा, राधेश्याम चौधरी, विवेकानंद सिंह, कृष्णा विश्वकर्मा, महिला मंडल अध्यक्ष किरण दुबे, पूर्व महिला मंडल अध्यक्ष रीता सिंह, धीरन तिवारी, मुखिया राधाकृष्ण साव, मनोज मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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