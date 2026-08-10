Palamu News: भाजपा नगर मंडल के पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित

Palamu News: मेदिनीनगर। भाजपा ने मेदिनीनगर नगर मंडल के नव नियुक्त पदाधिकारियों को शहर रंका राज कॉप्लेक्स में कार्यक्रम आयोजित कर अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही संगठन कार्य को तत्परता से करते हुए सकारात्मक परिणाम हासिल करने और समाज में उदाहरण बनकर खड़ा होने का आहवान किया गया है।

भाजपा के अपेक्षाएं

प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह और जिलाध्यक्ष अमित तिवारी की सहमति से श्रवण कुमार गुप्ता अध्यक्ष, प्रियरंजन पाठक समर्पण एवं आनंद कुमार गुप्ता को महामंत्री की जिम्मेवारी दी गई है। जिला अध्यक्ष, मंडल प्रभारी अभिमन्यु तिवारी, मंडल प्रवासी सुजाता सिंह, पलामू आईटी संयोजक शुभम प्रसाद गुप्ता, पलामू जिला कार्यालय मंत्री श्वेतांग ने सामूहिक रूप से नवनियुक्त पदाधिकारी को अंग वस्त्र से सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष श्रवण कुमार गुप्ता एवं संचालन नगर महामंत्री प्रियरंजन पाठक समर्पण ने किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा नगर मंडल दक्षिणी के नवनियुक्त पदाधिकारी से भाजपा एवं समाज को बहुत बड़ी अपेक्षा है और पूरा विश्वास है कि वे बेहतर योगदान भी देंगे। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि सब मिलकर दायित्व निर्वहन की कोशिश करेंगे। महामंत्री ने कहा कि भाजपा ने उन्हें जिस कार्य के लिए चयन किया है उसे पूरी निष्ठा तथा ईमानदारी के साथ करेंगें।