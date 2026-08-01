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Palamu News: आवास में बैंकर्स को बीडीओ ने राशि कटौती नहीं करने का दिया निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: सतबरवा में प्रखंड स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई, जिसमें बीडीओ विजय कुमार ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से बैंक ऋण की बकाया राशि काटने का निर्देश बैंकों को दिया। सभी बैंकों को केसीसी प्रगति की समीक्षा और लंबित आवेदनों को जल्द निष्पादित करने के लिए कहा गया।

Palamu News: आवास में बैंकर्स को बीडीओ ने राशि कटौती नहीं करने का दिया निर्देश

Palamu News: सतबरवा। प्रखंड स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक शनिवार को बीडीओ के अध्यक्षता में उनके कक्ष में की गई, जिसमें अध्यक्षता करते हुए बीडीओ विजय कुमार ने कहा कि पीएम तथा अन्य आवास योजना के लाभार्थियों से बैंक ऋण की बकाया राशि कटौती नहीं करने का निर्देश सभी बैंकों को दिया। उन्होंने केसीसी के प्रगति की समीक्षा और लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सभी बैंकों को निर्देश दिया। जेएसएलपीएस व एनआरएलएम के अंतर्गत बैंक लिंकेज की प्रगति की समीक्षा, एसएचजी के ऋण वितरण, लंबित बैंक लिंकेज मामलों एवं नए बैंक लिंकेज प्रस्तावों पर बैंकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बैठक में एलडीएम अशोक श्रीवास्तव, एफएलसी अनुकरण तिर्की, बीएओ संतोष कुमार, बीटीएम वरुण सिंह यादव, विकास कुमार सिन्हा, पीएनबी बीएम सोमेश उरांव आदि मौजूद थे।

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