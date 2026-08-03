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Palamu News: बिजली समस्या को लेकर हरिहरगंज सब-स्टेशन परिसर में प्रदर्शन करने उपभोक्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: पलामू जिले के हरिहरगंज में बिजली समस्या को लेकर सैकड़ों उपभोक्ताओं ने सांसद प्रतिनिधि राजीव रंजन के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला। उन्होंने विद्युत सब स्टेशन पर धरना-प्रदर्शन कर 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।

Palamu News: बिजली समस्या को लेकर हरिहरगंज सब-स्टेशन परिसर में प्रदर्शन करने उपभोक्ता

Palamu News: ‌हरिहरगंज, प्रतिनिधि। पलामू जिले के हरिहरगंज में बिजली समस्या को लेकर सोमवार को सैकड़ों उपभोक्ताओं ने सांसद प्रतिनिधि राजीव रंजन के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकालकर विद्युत सब स्टेशन पर धरना-प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं ने पदाधिकारियों को पांच सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए शीघ्र समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आक्रोश मार्च शहर के अररुआ खुर्द के मिडिल स्कूल के मैदान से निकली, लोग हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए मेन रोड से होते हुए हरिहरगंज पावर सब स्टेशन पहुंचे, जहां मेन गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया ।प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान अपने-अपने ट्रैक्टर लेकर आक्रोश मार्च में शामिल हुए। ट्रैक्टरों के काफिले के साथ निकले उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे पूरे क्षेत्र में आंदोलन की गूंज सुनाई दी।

सभा का संबोधन

सभा को संबोधित करते हुए राजीव रंजन ने कहा कि हरिहरगंज प्रखंड की जनता महीनों से अनियमित बिजली आपूर्ति और लो वोल्टेज की समस्या झेल रही है, इसका असर विद्यार्थियों की पढ़ाई, छोटे व्यवसायियों के रोजगार और किसानों की खेती पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त बारिश नहीं होने से धान के बिचड़े सूख रहे हैं। अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो जन आंदोलन और व्यापक होगा। सहायक विद्युत अभियंता गुणवंत कुमार सहित विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से वार्ता कर समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। धरना प्रदर्शन में नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि जानू चौधरी, अखिलेश मेहता, वार्ड पार्षद बाबू भाई, कृष्णकुमार क्रांतिकारी, अनुज कुमार, सनोज गुप्ता, त्रिपुरारी राम, डॉ. प्रमोद कुमार, विश्वदीप कुमार, अजय सिंह, अवधेश मेहता आदि मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

हरिहरगंज में बिजली समस्या को लेकर कब और किसने आक्रोश मार्च निकाला?
हरिहरगंज में बिजली समस्या को लेकर सोमवार को सांसद प्रतिनिधि राजीव रंजन के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला गया।
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