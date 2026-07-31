Palamu News: ऑनलाइन पंजीकरण के नाम पर आंगनबाड़ी सेविका पर राशि वसूली का आरोप
Palamu News: रामगढ़ प्रखंड के छितरा गांव की आंगनबाड़ी सेविका निर्मला देवी पर गर्भवती एवं धात्री महिलाओं से ऑनलाइन पंजीकरण के नाम पर प्रति लाभुक 200 रुपये वसूलने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। सीडीपीओ ने शिकायत को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है।
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। रामगढ़ प्रखंड के छितरा गांव की आंगनबाड़ी सेविका निर्मला देवी पर गर्भवती एवं धात्री महिलाओं से ऑनलाइन पंजीकरण के नाम पर प्रति लाभुक 200 रुपये वसूलने का आरोप लगा है।
शिकायत और कार्रवाई की मांग
इस मामले को लेकर ग्रामीण संगीता देवी सहित अन्य लोगों ने जिला समाज कल्याण विभाग को आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सेविका द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने के नाम पर महिलाओं से अवैध रूप से 200-200 रुपये लिए जा रहे हैं।
पहले भी हुए आरोप
उन्होंने बताया कि इससे पहले ठंड के मौसम में बच्चों को स्वेटर उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के नाम पर प्रति लाभुक 20 रुपये वसूले गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें तरह-तरह की धमकियां दी गईं।
नाराजगी और कार्रवाई की अपेक्षा
ग्रामीणों ने बताया कि इससे पूर्व भी आंगनबाड़ी केंद्र का नियमित संचालन नहीं होने और लाभुकों को समय पर सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत जनता दरबार में की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है।
जांच का आश्वासन
इस मामले पर प्रभारी सीडीपीओ सह चैनपुर बीडीओ प्रदीप दास ने बताया कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच आंगनबाड़ी प्रवेक्षणिका से कराई जा रही है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित सेविका के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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