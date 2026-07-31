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Palamu News: ऑनलाइन पंजीकरण के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर के रामगढ़ प्रखंड के छितरा गांव में आंगनबाड़ी सेविका निर्मला देवी पर गर्भवती और धात्री महिलाओं से ऑनलाइन पंजीकरण के नाम पर 200 रुपये वसूलने का आरोप है। ग्रामीणों ने जिला समाज कल्याण विभाग को इसकी शिकायत कर जांच की मांग की है। मामले की गंभीरता से जांच चल रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी।

Palamu News: ऑनलाइन पंजीकरण के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। रामगढ़ प्रखंड के छितरा गांव की आंगनबाड़ी सेविका निर्मला देवी पर गर्भवती एवं धात्री महिलाओं से ऑनलाइन पंजीकरण के नाम पर प्रति लाभुक 200 रुपये वसूलने की शिकायत सामने आई है। ग्रामीण संगीता देवी सहित अन्य लोगों ने जिला समाज कल्याण विभाग को आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। चैनपुर के बीडीओ सह प्रभारी सीडीपीओ सह प्रदीप दास ने इस संबंध में बताया कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। मामले की जांच आंगनबाड़ी प्रवेक्षिका से कराई जा रही है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित सेविका के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों की शिकायत है कि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने के नाम पर सेविका, महिलाओं से अवैध वसूली कर रही है। इससे पहले ठंड के मौसम में बच्चों को स्वेटर उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के नाम पर प्रति लाभुक 20 रुपये वसूले गए थे। इसका विरोध करने पर धमकियां दी गईं। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पूर्व भी आंगनबाड़ी केंद्र का नियमित संचालन नहीं होने और लाभुकों को समय पर सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत जनता दरबार में की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

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