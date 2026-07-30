Palamu News: मेदनीनगर में आपसी विवाद में चली गोली, तीन घायल, चार के विरुद्ध प्राथमिकी
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। शहर के कोयल नदी स्थित अग्रसेन भवन के समीप बुधवार की रात करीब पौने दस बजे आपसी विवाद में हुई गोलीबारी में दो लोग गंभीर रूप से घाय
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। शहर के कोयल नदी स्थित अग्रसेन भवन के समीप बुधवार की रात करीब पौने दस बजे आपसी विवाद में हुई गोलीबारी में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान भठ्ठी मोहल्ला निवासी दिनेश राम और पतरातू निवासी निखिल कुमार के रूप में हुई है। दोनों को इलाज के लिए मेदिनीनगर सिटी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने निखिल कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया है। डॉक्टरों के अनुसार दिनेश राम के पेट में दो गोलियां लगी हैं, जबकि निखिल कुमार को तीन गोलियां लगने की बात सामने आई है।
घटना में तीसरे व्यक्ति आकाश कुमार के हाथ में गोली लगने की चर्चा है, हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर रही है परंतु उसके ठिकाने और स्थिति के संबंध में भी अबतक पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। मेदिनीनगर शहर थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने बताया, प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद के दौरान गोली चलने की बात सामने आई है। घायल निखिल कुमार मूल रूप से पतरातू का रहने वाला है। उसका ससुराल मेदिनीनगर में है। घटना को लेकर मेदिनीनगर के भठ्ठी मोहल्ला निवासी सूरज कुमार के आवेदन पर शहर थाना में चैनपुर निवासी लकी पासवान, बारालोटा गेट निवासी अनुराग चंद्रवंशी, भठ्ठी मोहल्ला निवासी सुनीत चंद्रवंशी तथा आनंद कुमार रवि के विरुद्ध प्राथमिकी कराई गई है। आवेदन में पुराने विवाद को लेकर गोलीबारी करने का आरोप लगाया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
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