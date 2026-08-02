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Palamu News: सिविल सर्जन ने एमआरएमसीएच को उपलब्ध कराया 4 एम्बुलेंस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर में सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 4 एम्बुलेंस प्रदान की। ये एम्बुलेंस मरीजों को आसानी से अस्पताल लाने और भेजने में सहायता करेंगी। इससे मरीजों को एम्बुलेंस मिलने में होने वाली परेशानी कम होगी।

Palamu News: सिविल सर्जन ने एमआरएमसीएच को उपलब्ध कराया 4 एम्बुलेंस

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमआरएमसीएच) को 4 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया। इन एम्बुलेंस का प्रयोग एमआरएमसीएच प्रबंधन अपनी आवश्यकता अनुरुप मरीजों को अस्पताल लाने और पहुंचाने के लिए करेगा। सिविल सर्जन ने बताया कि एमआरएमसीएच से मरीजों को रेफर होने की स्थिति में लोग पहले सीधे उनसे संपर्क स्थापित करते थे। वे दूसरे को निर्देशित करते। पूरे प्रक्रम में समय ज्यादा लगता था और मरीज को एम्बुलेंस मिलने में परेशानी होती थी। एंबुलेंस आवंटित किए जाने से एमआरएमसीएच प्रबंधन अब सहजता से एम्बुलेंस का प्रयोग कर सकेगा।

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