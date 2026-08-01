Palamu News: जहर खाने से युवती की मौत
Palamu News: मेदिनीनगर के सड़गाड़ा गांव में 17 वर्षीय युवती ने शुक्रवार को जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, बच्चे में मामूली विवाद के बाद तनाव बढ़ा। गंभीर हालत में अस्पताल लाए जाने पर उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया।
Palamu News: मेदिनीनगर। हैदरनगर थाना क्षेत्र के सड़गाड़ा गांव में शुक्रवार के दिन में जहर खाने से एक 17 वर्षीय युवती की मौत हो गई है। सूचना के आधार पर मेदिनीनगर के एमआरएमसीएच स्थित टीओपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शनिवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। एमआरएमसीएच स्थित टीओपी के पुलिस पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि मृतक युवती के पिता कमलेश राम के अनुसार शुक्रवार की सुबह में भाई-बहन मामूली विवाद को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। इसके बाद मां ने डांट दी। मां जब काम करने चली गई तब 17 वर्षीया पुत्री जहर खा ली जिससे उसकी हालत गंभीर होने लगी।
गंभीर स्थिति में उसे हुसैनाबाद अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए उसे एमआरएमसीएच रेफर किया गया यहां भर्ती कराकर इलाज करने के दौरान उसकी मौत हो गई।
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