पलामू में सिलेंडर फटने से 4 लोग झुलसे, अवैध रूप से रखे थे 50 से 60 एलपीजी; पुलिस को ये शक
इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर कथित तौर पर 50 से 60 एलपीजी सिलिंडर अवैध रूप से रखे हुए थे। पुलिस को शक है कि शहर में गैस की कमी के चलते इमारत में रखे इन सिलिंडरों में गैस भरने का काम किया जा रहा था और इसी दौरान सिलिंडर में दबाव बढ़ने से ये हादसा हुआ।
पलामू जिले में रविवार को एक इमारत में एलपीजी सिलिंडर ब्लास्ट में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना टाउन पुलिस स्टेशन के बैरिया चौक की है। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर कथित तौर पर 50 से 60 एलपीजी सिलिंडर अवैध रूप से रखे हुए थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
मेदिनीनगर के एसडीपीओ राजीव रंजन ने बताया कि, ‘ब्लास्ट में 20 से 30 वर्ष की आयु के चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। उन सभी को ईलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर दमकल की दो गाड़ियों को लगाया गया और आग पर काबू पा लिया गया।’
सटीक कारण का अभी पता नहीं चल पाया
एसडीपीओ ने कहा, 'शुरुआती जांच में पता चला है कि ये एलपीजी सिलेंडर इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर अवैध रूप से जमा किए गए थे। विस्फोट के सटीक कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। हमने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।' एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों की पहचान धर्मेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, विक्रम सिंह और आलोक कुमार के रूप में हुई है।
ब्लास्ट के बाद आग तेजी से फैली
बताया जा रहा है कि घायल युवक किसी काम के सिलसिले में इमारत में मौजूद थे। ब्लास्ट के बाद आग तेजी से फैली और देखते ही देखते चारों ओर धुआं फैल गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस जगह सिलिंडर रखे हुए थे वहां से काफी देर तक गैस रिसाव की गंध बाहर तक आ रही थी।
तीन से चार बार धमाकों की आवाज
रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे सिलिंडर फट गया। करीब तीन से चार बार धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद आग के तेज लपटें उठने लगीं। आग के चपेट में आए चार लोग किसी तरह वहां से बाहर निकले हालांकि उनका शरीर काफी जल चुका था। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा-तफरा का माहौल रहा। घटना के बाद इमारत के पास लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस को शक है कि शहर में गैस की कमी के चलते इमारत में रखे इन सिलिंडरों में गैस भरने का काम किया जा रहा था और इसी दौरान सिलिंडर में दबाव बढ़ने से ये हादसा हुआ।
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