Medininagar Nagar Nikay Chunav Result LIVE: 11 मेयर प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला
Medininagar Nagar nikay chunav Result LIVE: पलामू जिले के मेदिनगर नगर निगम चुनाव परिणाम के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। नगर निगम सबसे पुराने नगर निकायों में से एक मेदिनगर नगर निगम के अंतर्गत 35 वार्ड आते हैं। वार्ड संख्या 5, 23 और 29 ने अपने पार्षदों को निर्विरोध चुन लिया है।
Medinagar Nagar nikay chunav Result LIVE: झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए बीते 23 फरवरी को वोट डाले गए और इसके नतीजे आज जारी किए जा रहे हैं। मेदिनीनगर नगर निगम में मेयर पद के लिए 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहां 23 फरवरी को 57.41 फीसदी मतदान हुआ था। यहां मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कौन जीतेगा इसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। जिला प्रशासन ने जीएलए कॉलेज परिसर में मतगणना स्थल बनाया है। वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चेक प्वाइंट बनाए गए हैं और अधिकारियों को इसका पालन करने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि मेदिनीनगर का मेयर पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए रिजर्व है।
Medinagar Nagar Nikay Chunav Result LIVE Updates:
8:42 AM - मतगणना केंद्र पर बैलेट बॉक्स लाए गए। चुनाव परिणाम के लिए काउंटडाउन शुरू।
8:17 AM- बैलेट पेपर को अलग-अलग किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले वार्ड मैंबर के बैलेट पेपरों को गिना जाएगा। इसके बाद मेयर के बैलेट पर को वोटों की गिनती होगी।
8:27AM - सभी मतगणना केंद्र पर सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है।
8:09AM - मेदिनीनगर जिले के सभी 5 नगर निकाय क्षेत्र की मतगणना के लिए 79 टेबल रखे गए हैं।
मेदिनगर में पिछली बार यानी 2018 में बीजेपी की अरुणा शंकर ने मेयर पद पर जीत दर्ज की थी तो राकेश कुमार सिंह ने डिप्टी मेयर पद पर जीत दर्ज की थी। राज्य के 48 स्थानीय निकाय में महापौर और अध्यक्ष के पदों के लिए और नौ नगर निगमों, 20 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1,042 वार्डों में पार्षदों के लिए चुनाव हुए हैं। आपको बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव में कुल 43 लाख मतदाताओं में से 63 प्रतिशत से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों में कुल 1,087 वार्ड हैं, लेकिन 1,042 वार्डों में चुनाव हुए, क्योंकि 41 पार्षद निर्विरोध चुने गए, तीन वार्डों में नामांकन न होने के चलते तीन स्थान खाली रह गए और मानगो नगर निगम के एक वार्ड में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान रद्द कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
