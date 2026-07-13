पत्नी का हो रहा था बार-बार गर्भपात, चाचा ने भतीजे की चाकू गोदकर कर दी निर्मम हत्या; क्यों?
पलामू जिले से एक बेहद ही सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां चाचा ने अपने भतीजे की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी। चाचा को शक था कि बच्चे की मां ‘डायन’ है।
झारखंड के पलामू जिले में सोमवार को एक व्यक्ति ने अपने 12 वर्षीय भतीजे की कथित तौर पर चाकू घोंपकर और गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को संदेह था कि बच्चे की मां 'डायन' है (जादू-टोना करती है) और इसी वजह से उसकी पत्नी का बार-बार गर्भपात हो रहा था।
पुलिस के मुताबिक आरोपी अनिल बैठा (40) को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना सोमवार तड़के चैनपुर थाना क्षेत्र के रब्दा गांव में उस समय हुई, जब बालक अपने घर के पास था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान उसका चाचा अनिल वहां पहुंचा, उस पर चाकू से वार किया और फिर उसका गला दबा दिया।
पत्नी का बार-बार हो रहा था गर्भपात
चैनपुर के थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि, ''आरोपी ने अंधविश्वास के चलते लड़के की हत्या की... उसे संदेह था कि लड़के की मां जादू-टोना करती थी, जिसके कारण उसकी पत्नी के गर्भपात हो रहे थे और वह पिता नहीं बन पा रहा था। हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।''
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक लड़के की पहचान रौशन बैठा (12) के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एमएमसीएच) भेजा गया है। उन्होंने बताया कि अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू अभी बरामद नहीं किया जा सका है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच जारी है।
गुमला में जादू-टोना के शक में बुजुर्ग की हत्या
वहीं झारखंड के गुमला में 75 वर्षीय बुजुर्ग से हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां जादू-टोना के शक में बुजुर्ग की कुदाल से काटकर निर्मम हत्या करदी गई है। मृतक की पहचान सीताराम खड़िया के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी एतवा उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का यह मामला सिसई थाना क्षेत्र के पोढ़ा नागफेनी गांव में शनिवार रात का है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है। इस संबंध में हत्या का केस दर्ज किया गया है।
मृतक के बेटे ने क्या बताया?
मृतक के बेटे कुश खड़िया ने बताया कि आरोपी एतवा उसके पिता पर हमेशा डायन-बिसाही का आरोप लगाता था। उसके परिवार में कोई भी सदस्य बीमार होता था तो पिता पर ही जादू-टोना करने का आरोप लगा दिया जाता था।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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