शर्मसार हुई इंसानियत! मुंह में 8 महीने के नवजात का शव लेकर घूमता रहा कुत्ता, VIDEO वायरल
पलामू में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां अस्पताल परिसर के बाहर एक कुत्ता 8 महीने के नवजात का शव लेकर घूमता नजर आया।
झारखंड के पलामू में एक कुत्ता मुंह में नवजात शिशु का शव लेकर घूमते हुए दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में इस तरह की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। नवजात का शव 8 महीने का बताया जा रहा है।
कुत्ता अस्पताल परिसर के आस-पास मुंह में शव को इधर-उधर लेते हुए घूमता नजर आया। यह घटना कैमरा में कैद हो गई। अस्पताल परिसर में इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद मरीजों और उनके परिजनों के बीच अफरा-तफरी मच गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला। उपायुक्त (डीसी) दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल परिसर में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश जारी किए।
अस्पताल परिसर से 100 मीटर दूर
एनडीटीवी के मुताबिक, यह घटना मंगलवार की है और कुत्ते ने मेदिनीनगर के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर से ही शव को अपने मुंह में दबोचा। शुरुआती जांच में सामने आया कि अस्पताल से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक प्राइवेट अस्पताल से घटना का संबंध है।
प्राइवेट अस्पताल सील किया गया
जांच में सामने आया है कि 16 साल की लड़की ने प्राइवेट अस्पताल में करीब 8 महीने के भ्रूण का अबॉर्शन करवाया था मगर और उसके बाद कथित तौर पर नवजात के शव को अस्पताल परिसर में फेंक दिया गया था। जांच के बाद प्रशासन ने जहां अबॉर्शन करवाया गया था उस प्राइवेट अस्पताल को सील कर दिया।
11 लोगों के खिलाफ एफआईआर
मामले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट समेत अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है।
मामले में आगे की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अब मामले में आगे की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही अस्पताल के रिकॉर्ड और सबूतों की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार नवजात शिशु के शव को अस्पताल परिसर तक कौन लेकर आया और उसे वहां छोड़ने में किनकी भूमिका थी। पुलिस इन सबका पता लगाने के बाद उसी के मुताबिक मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अस्पताल प्रशासन क्या बोला?
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि 25 अक्टूबर के बाद से लेबर रूम या डिलीवरी वार्ड में किसी नवजात की मौत नहीं हुई है। 25 अक्टूबर को स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में जिन दो नवजात शिशु की मौत हुई थी उनके शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए थे और उन्होंने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था।
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