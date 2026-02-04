झारखंड का पहला टाइगर सफारी पलामू में बनेगा, मास्टरप्लान में क्या-क्या सुविधाएं?

संक्षेप: पलामू टाइगर रिजर्व में झारखंड की पहली टाइगर सफारी के लिए मास्टरप्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 500 हेक्टेयर में फैले इस प्रोजेक्ट में अत्याधुनिक अस्पताल, निगरानी टावर और पर्यटकों के लिए इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी।

पलामू टाइगर रिजर्व में बनने वाले झारखंड के पहले टाइगर सफारी व उससे संबंधित सेवाओं को लेकर मास्टर प्लान बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए पलामू टाइगर प्रोजेक्ट, उत्तर डिवीजन, मेदिनीनगर द्वारा आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी सर्विसेज चयन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते साल अक्टूबर माह में टाइगर सफारी परियोजना प्रोजेक्ट का विस्तृत प्रेजेंटेशन देख इस पर स्वीकृति दी थी।

एक साल में तैयार होगा मास्टर प्लान कंसल्टेंसी सर्विसेज को अगले एक साल में प्रस्तावित योजना का मास्टर प्लान तैयार करके देना होगा। पीटीआर के उत्तर डिवीजन में स्थित पुटूवागढ़ क्षेत्र के 500 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट के निमित्त भूमि चिह्नित कर ली गई है। वन्यजीव प्रेमियों को आकर्षित करने, प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जन शिक्षा के लिए एक जगह के रूप में विकसित करने के लिए उक्त परियोजना राज्य की एक महत्ती परियोजना है।

स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्थानीय के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, नेतरहाट, बेतला और मंडल बांध तक फैले मौजूदा इको-टूरिज्म सर्किट को बढ़ावा देना है। यहां देश के विभिन्न चिड़ियाघरों से बचाए गए, घायल या अनाथ बाघों के पुनर्वास के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान किया जाएगा।

यह वन क्षेत्र पलामू टाइगर रिजर्व के कोर या बफर क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। इस कारण केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) से अनुमति मिल चुका है।

क्वारंटाइन इनक्लोजर (संगरोध कक्ष) की व्यवस्था होगी, लगेगा निगरानी टावर प्रस्तावित टाइगर सफारी प्रोजेक्ट में कई तरह की सुविधा होगी। इसमें सुरक्षा के लिए निगरानी टावर, विशेष रूप से डिजाइन किए गए सफारी वाहन, आधुनिक पशु चिकित्सा अस्पताल और पर्यटकों के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और साइनेज जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। जानवरों के कल्याण के लिए, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक अत्याधुनिक वन्यजीव पशु चिकित्सा अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इसमें पशु चिकित्सा अस्पताल, पोस्टमार्टम रूम, इलेक्ट्रिक भट्टी शामिल होंगे। यह लगभग 0.50 हेक्टेयर क्षेत्र में होंगे। क्षेत्र में नवजात और शिशु देखभाल इकाई भी बनेगा। बचाए गए जंगली जानवरों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, नए आने वालों और संक्रामक रोगों से संक्रमित जानवरों के लिए क्वारंटाइन इनक्लोजर (संगरोध कक्ष) की व्यवस्था होगी।