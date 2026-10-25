पूजा कर लौट रही महिला को लूट कर दी थी हत्या, पलामू पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार
झारखंड के पलामू जिले में गहने लूटने के बाद 30 साल की महिला की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि पीड़िता का 20 अक्टूबर की रात उस समय अपहरण कर लिया गया था, जब वह दुर्गा पूजा पंडाल से घर लौट रही थी।
झारखंड के पलामू जिले में गहने लूटने के बाद 30 साल की महिला की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि पीड़िता का 20 अक्टूबर की रात उस समय अपहरण कर लिया गया था, जब वह दुर्गा पूजा पंडाल से घर लौट रही थी। उन्होंने बताया कि बाद में महिला का शव नवाबाजार थाना क्षेत्र में उसके घर के पास एक धान के खेत से बरामद किया गया।
पूछताछ के बाद किया गया गिरफ्तार
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला के पति की शिकायत के आधार पर 21 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए विश्रामपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे दीप रंजन पांडेय उर्फ छोटू उर्फ करु सहित चार आरोपियों को वैज्ञानिक तरीके से जांच और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।
पहचानने पर कर दी थी हत्या
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्गा पूजा पंडाल से लौटने वाले लोगों को कथित तौर पर लूटने की योजना बनाई थी। चौधरी ने बताया कि आरोपी घर लौट रही महिला का कथित तौर पर अपहरण कर उसे धान के खेत में ले गए, जहां उन्होंने उसके गहने लूट लिए। उन्होंने कहा कि जब महिला ने आरोपियों को पहचान लिया और शोर मचाया, तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
चारों आरोपियों की हुई पहचान
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने लूटे गए गहने, चार मोबाइल फोन, दो मोटरसाइकिल, अपराध में इस्तेमाल की गई रस्सी, खून से सनी मिट्टी और कपड़े बरामद किए।अन्य आरोपियों की पहचान आकाश शुक्ला उर्फ भुलन शुक्ला (22), रोहित पांडेय (26) और विक्की पासवान उर्फ विकास (25) के रूप में हुई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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