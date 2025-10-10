पलामू में खौफनाक घटना, युवक ने छोटे भाई की पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला

झारखंड के पलामू में एक युवक ने अपने छोटे भाई की पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस उसको ढूंढ रही है।

झारखंड के पलामू जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के तेलाड़ी गांव में गुरुवार को एक शख्स ने अपने छोटे भाई की पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। पुलिस ने बताया कि हैवान बने भाई ने छोटे भाई की पत्नी को पारिवारिक कलह के बाद मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बड़ा भाई फरार चल रहा है।

इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को परिवार में किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हुई। देखते ही देखते लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि बड़े भाई के सिर पर खून सवार हो गया। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई और अपने छोटे भाई की पत्नी पर हमला कर दिया। इस घटना में युवक ने महिला को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया।