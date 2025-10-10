palamu murder brother killed younger brothers wife with axe पलामू में खौफनाक घटना, युवक ने छोटे भाई की पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़palamu murder brother killed younger brothers wife with axe

पलामू में खौफनाक घटना, युवक ने छोटे भाई की पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला

झारखंड के पलामू में एक युवक ने अपने छोटे भाई की पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस उसको ढूंढ रही है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 09:01 AM
share Share
Follow Us on
पलामू में खौफनाक घटना, युवक ने छोटे भाई की पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला

झारखंड के पलामू जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के तेलाड़ी गांव में गुरुवार को एक शख्स ने अपने छोटे भाई की पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। पुलिस ने बताया कि हैवान बने भाई ने छोटे भाई की पत्नी को पारिवारिक कलह के बाद मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बड़ा भाई फरार चल रहा है।

इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को परिवार में किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हुई। देखते ही देखते लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि बड़े भाई के सिर पर खून सवार हो गया। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई और अपने छोटे भाई की पत्नी पर हमला कर दिया। इस घटना में युवक ने महिला को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया।

इस मामले की जानकारी देते हुए छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि युवक के हमले के बाद सीमा की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला के पति के बयान के आधार पर बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।