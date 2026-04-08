पलामू में पकड़ा गया डबल मर्डर का आरोपी, दो दोस्तों का सिर कुचलकर मार डाला था; क्यों हुआ था विवाद
झारखंड के पलामू में डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक की हत्या के बाद लूट के पैसों के बंटवारे के दौरान दूसरे का भी कर दिया था मर्डर।
झारखंड के पलामू में जनवरी में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डबल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पत्थर से कुचलकर दो लोगों की हत्या कर दी थी। अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है।
क्या था पूरा मामला
साल की शुरूआत हुई ही थी। पूरी दुनिया नए साल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान 15 जनवरी को अजीत चौधरी उर्फ चुनमुन चौधरी दो लोगों के साथ नशा कर रहा था। इस दौरान उसके साथ करिबा उर्फ छोटू और शंकर राम भी नशा कर रहे थे। अजीत को पता चला कि शंकर के पास पैसे हैं, लेकिन वो नशे के लिए उसे खर्च नहीं कर रहा है। इसके बाद उसने करिबा के साथ मिलकर शंकर के 1300 रुपए लूटे और उसके बाद शंकर की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को जलाने की भी कोशिश की।
पैसों के बंटवारे में दूसरे को भी मार डाला था
हत्या के बाद करिबा और अजीत रेलवे स्टेशन लौट आए। यहां वापस आने के बाद दोनों आपस में फिर से झगड़ा करने लगे। करिबा ने पैसे में हिस्सा ना मिलने पर सबको बता देने की धमकी दी तो अजीत को खतरा महसूस हुआ। अजीत ने करिबा को भी रास्ते से हटाने का मन बना लिया और करिबा को लेकर पुल के पास गया। यहां उसने करिबा की भी सिर कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद अगले दिनों दोनों की लाशें बरामद हुई थीं।
क्या बोली पुलिस
आरोपी अजीत की गिरफ्तारी के बाद एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर 17 जनवरी को चैनपुर थाने में दर्ज की गई थी, जबकि दूसरी एफआईआर 16 जनवरी को टाउन थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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