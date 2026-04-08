Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पलामू में पकड़ा गया डबल मर्डर का आरोपी, दो दोस्तों का सिर कुचलकर मार डाला था; क्यों हुआ था विवाद

Apr 08, 2026 09:17 am ISTपीटीआई पलामू
share

झारखंड के पलामू में डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक की हत्या के बाद लूट के पैसों के बंटवारे के दौरान दूसरे का भी कर दिया था मर्डर।

पलामू में पकड़ा गया डबल मर्डर का आरोपी, दो दोस्तों का सिर कुचलकर मार डाला था; क्यों हुआ था विवाद

झारखंड के पलामू में जनवरी में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डबल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पत्थर से कुचलकर दो लोगों की हत्या कर दी थी। अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है।

क्या था पूरा मामला

साल की शुरूआत हुई ही थी। पूरी दुनिया नए साल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान 15 जनवरी को अजीत चौधरी उर्फ चुनमुन चौधरी दो लोगों के साथ नशा कर रहा था। इस दौरान उसके साथ करिबा उर्फ छोटू और शंकर राम भी नशा कर रहे थे। अजीत को पता चला कि शंकर के पास पैसे हैं, लेकिन वो नशे के लिए उसे खर्च नहीं कर रहा है। इसके बाद उसने करिबा के साथ मिलकर शंकर के 1300 रुपए लूटे और उसके बाद शंकर की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को जलाने की भी कोशिश की।

ये भी पढ़ें:समय से होंगे झारखंड पंचायत चुनाव, 27 प्रतिशत होगा OBC आरक्षण; मंत्री ने की घोषणा

पैसों के बंटवारे में दूसरे को भी मार डाला था

हत्या के बाद करिबा और अजीत रेलवे स्टेशन लौट आए। यहां वापस आने के बाद दोनों आपस में फिर से झगड़ा करने लगे। करिबा ने पैसे में हिस्सा ना मिलने पर सबको बता देने की धमकी दी तो अजीत को खतरा महसूस हुआ। अजीत ने करिबा को भी रास्ते से हटाने का मन बना लिया और करिबा को लेकर पुल के पास गया। यहां उसने करिबा की भी सिर कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद अगले दिनों दोनों की लाशें बरामद हुई थीं।

ये भी पढ़ें:झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

क्या बोली पुलिस

आरोपी अजीत की गिरफ्तारी के बाद एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर 17 जनवरी को चैनपुर थाने में दर्ज की गई थी, जबकि दूसरी एफआईआर 16 जनवरी को टाउन थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में JPSC के पूर्व EC समेत 17 पर चार्जशीट, क्या है मामला?
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Palamu News Jharkhand News Crime News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।