मोपेड को कार ने मारी भीषण टक्कर, पलामू में 3 नाबालिग बच्चों की मौत
झारखंड के पलामू जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के पाटन थाना क्षेत्र के गहर पथरा मोड़ के पास गुरुवार की रात एक सड़क हादसे में तीन नाबालिग लड़कों की मौत हो गई। यहां तेज रफ्तार कार ने मोपेड को टक्कर मार दी थी। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
झारखंड के पलामू जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के पाटन थाना क्षेत्र के गहर पथरा मोड़ के पास गुरुवार की रात एक सड़क हादसे में तीन नाबालिग लड़कों की मौत हो गई। यहां तेज रफ्तार कार ने मोपेड को टक्कर मार दी थी। घटना के बाद तीनों बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, सभी मृतक बच्चे शोले गांव के रहने वाले थे। तीनों बाजार से गांव की तरफ लौट रहे थे, तभी उनके साथ ये हादसा हो गया। हादसे में तीनों की जान चली गई। दुर्घटना में मौत के बाद तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया।
पुलिस ने क्या बताया
घटना की सूचना पर पाटन के थाना प्रभारी शशि शेखर पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीनों को अचेत अवस्था में एमआरएमसीएच भेजा था। पुलिस ने संबंधित एसयूवी को जब्त कर लिया है। हालांकि दुर्घटना के बाद चालक भाग निकला है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि सिरमा बाजा बाजार से अपने घर लौटने के क्रम में मेदिनीनगर-पाटन मुख्य सड़क पर तेज गति एसयूवी ने मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी। तीनों के पिता चंडीगढ़ में काम करते हैं।
मृतकों की हुई पहचान
एक मृतक 13 वर्षीय ईब्रान अंसारी के पिता अमरूद्दीन अंसारी फिलवक्त घर पर थे। परंतु अन्य दो मृतक 12 वर्षीय फिरोज अंसारी के पिता इस्ताक अंसारी और 16 वर्षीय तौहीद अंसारी के पिता नसीम अंसारी, चंडीगढ़ में थे। घटना की सूचना के बाद वे गांव के लिए रवाना हो गए हैं। परिजन शव को बर्फ आदि के सहारे दो दिन संरक्षित करने की तैयारी में जुटे हैं ताकि मृतक के पिता के लौटने तक उसे सुरक्षित रखा जा सके। अंतिम संस्कार मृतक के पिता के घर लौटने के बाद करने को लेकर फिलवक्त परिजनों ने निर्णय लिया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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