Pakur News: हूल समिति द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित
Pakur News: पाकुड़, प्रतिनिधि। संथाल परगना हूल समिति ने विश्व आदिवासी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य रखा गया। मार्क बास्की ने चिंता जताई कि युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक पहचान से दूर होती जा रही है। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन से शुरुआत हुई।
Pakur News: पाकुड़, प्रतिनिधि। संथाल परगना हूल समिति पाकुड़ के तत्वावधान में बाजार समिति के प्रांगण में विश्व आदिवासी दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी संस्कृति, लोक संगीत, लोक कला, बोलने के तौर-तरीकों और आपसी व्यवहार से अवगत कराना तथा अपनी परंपराओं के प्रति गर्व व समझ को पुनः जागृत करना था। कार्यक्रम के दौरान विचार व्यक्त करते हुए मार्क बास्की ने चिंता जताई कि जो लोग गांवों से शहरों की ओर आ गए हैं, वे धीरे-धीरे अपनी संस्कृति और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से युवा पीढ़ी को लेकर चिंता व्यक्त की कि नई पीढ़ी अपनी जड़ों और सांस्कृतिक पहचान से दूर होती जा रही है। इस मंच के माध्यम से आयोजकों ने समाज के लोगों को उनकी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाने और शिक्षित करने का संकल्प लिया。
कार्यक्रम की शुरुआत
कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसमें पूर्व जिला परिषद जोहन मुर्मू, साहेबगंज के अध्यक्ष रामकृष्णा सोरेन, बेटका मरांडी, गोल्डेन हांसदा और लखन हेम्ब्रम शामिल रहे।
कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान
कार्यक्रम को सफल बनाने में संथाल परगना हूल समिति के साहेब मरांंडी, जेनेठ मरांडी, शहरकोल मुखिया विकास गौंड, पूर्व उपप्रमुख रामसिंह टुडू, श्रीनाथ मुर्मू, सोम टुडू सहित दर्जनों सदस्य पूरी तन्मयता से जुटे रहे।
प्रश्नोत्तर
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