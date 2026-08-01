Pakur News: विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
Pakur News: महेशपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम एवं पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नवजात शिशुओं के लिए मां के दूध के महत्व और गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना था। स्थानीय महिलाएं और बच्चे इसमें सक्रिय भागीदारी के साथ शामिल हुए।
Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। शनिवार को सीडीपीओ नीलू रानी एवं महिला पर्यवेक्षिका चन्दा रविदास, सुचिता संगा, मोनिका अग्नेश मालतो एवं प्रतिभा प्रधान ने महेशपुर हरिजन टोला में विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के अवसर पर लोकल आंगनबाड़ी केंद्र में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम एवं पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं के लिए मां के दूध के महत्व, शिशु पोषण और गर्भवती व धात्री (स्तनपान कराने वाली) माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना था। कार्यक्रम में विशेष रूप से पोषण प्रदर्शनी और गोद भराई-पोषण वितरण केंद्र में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों, फलों, दालों और पौष्टिक आहारों की एक आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई।
उपस्थित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने माताओं को पौष्टिक फल व सामग्री भेंट कर सही खान-पान की जानकारी दी। सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिकाओ ने बताया कि शिशु के जन्म के पहले 06 महीने केवल मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है। यह बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उसे कई बीमारियों से बचाता है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, स्थानीय महिलाएं और बच्चे काफी संख्या में उपस्थित रहे। महिलाओं के हाथों में विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के स्लोगन की तख्तियां लेकर जागरूक किया गया।
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