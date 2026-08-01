Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pakur News: विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
Follow us on Google News
share

Pakur News: महेशपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम एवं पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नवजात शिशुओं के लिए मां के दूध के महत्व और गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना था। स्थानीय महिलाएं और बच्चे इसमें सक्रिय भागीदारी के साथ शामिल हुए।

विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। शनिवार को सीडीपीओ नीलू रानी एवं महिला पर्यवेक्षिका चन्दा रविदास, सुचिता संगा, मोनिका अग्नेश मालतो एवं प्रतिभा प्रधान ने महेशपुर हरिजन टोला में विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के अवसर पर लोकल आंगनबाड़ी केंद्र में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम एवं पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं के लिए मां के दूध के महत्व, शिशु पोषण और गर्भवती व धात्री (स्तनपान कराने वाली) माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना था। कार्यक्रम में विशेष रूप से पोषण प्रदर्शनी और गोद भराई-पोषण वितरण केंद्र में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों, फलों, दालों और पौष्टिक आहारों की एक आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई।

ये भी पढ़ें:स्तनपान सप्ताह में नवजात देखभाल का प्रशिक्षण

उपस्थित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने माताओं को पौष्टिक फल व सामग्री भेंट कर सही खान-पान की जानकारी दी। सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिकाओ ने बताया कि शिशु के जन्म के पहले 06 महीने केवल मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है। यह बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उसे कई बीमारियों से बचाता है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, स्थानीय महिलाएं और बच्चे काफी संख्या में उपस्थित रहे। महिलाओं के हाथों में विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के स्लोगन की तख्तियां लेकर जागरूक किया गया।

ये भी पढ़ें:हजारीबाग में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ
ये भी पढ़ें:Palamu News: प्रसव के एक घंटे के अन्दर स्तनपान अवश्य कराएं:-सिविल सर्जन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।