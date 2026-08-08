Pakur News: पाकुड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय बहु-हितधारक परामर्श कार्यशाला आयोजित

Pakur News: पाकुड़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बाल अधिकारों और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रशासक, न्यायिक अधिकारियों और अन्य विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकार, मानव तस्करी और अभियोजन की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

पाकुड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय बहु-हितधारक परामर्श कार्यशाला आयोजित

Pakur News: पाकुड़, प्रतिनिधि। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ कुमार क्रांति प्रसाद की अध्यक्षता में बीएनएसएस अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल अधिकारों और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय बहु-हितधारक परामर्श कार्यशाला का आयोजन शनिवार को सिविल कोर्ट पाकुड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र डीएसपी मुख्यालय उज्जवल कुमार साहा, एसडीपीओ विजय कुमार, मेडिएटर समीर कुमार मिश्रा, डॉ़ एसके झा, छात्रा एवं अन्य विभागीय अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

महत्वपूर्ण मुद्दे उक्त कार्यक्रम में प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ कुमार क्रांति प्रसाद ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत उन्नत बाल अधिकार और सुरक्षा उपाय को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जैसे धारा 93-99 के अंतर्गत बच्चों के विरुद्ध अपराध,धारा 143-144 मानव तस्करी का आयोजन करना, बीएनएसएस की धारा 193 के तहत जांच के लिए सख्त समयसीमा निर्धारित की गई है। बीएनएसएस की धारा 176 और 180 के तहत दिए गए बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, शिकायतकर्ता को धारा 230 बीएनएसएस के तहत सूचना देने सहित पुलिस की लापरवाही से उत्पन्न होने वाली अदालती प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयां पर प्रकाश डाला गया। बीएनएसएस की धारा 183 के तहत बयान दर्ज करने में अत्यधिक देरी होने, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (पूर्व में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी) की धारा 63 के तहत अनिवार्य प्रमाण पत्र तथा बच्चे की सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई। पॉक्सो मामलों में जांच और अभियोजन संबंधी चुनौतियां को लेकर प्रमुख अपराध पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग, 2019 का संशोधन (अधिक कठोर दंड का प्रावधान) किशोर पुलिस की विशेष इकाइयों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 24 के तहत तत्काल, गैर-आघातकारी बयान सुनिश्चित करती है। की जानकारी दी।

उपस्थित अधिकारी और मार्गदर्शन इस दौरान उपस्थित संबंधित मामलों के अधिकारियों को अभियोजन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन ,साक्ष्य संबंधी आवश्यकताएं और विरोधी गवाहों को रोकने को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी साझा की। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 को लेकर निम्न बिंदुओं पर जानकारी दी गई। जैसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे।धारा 75 (बाल क्रूरता) समेत इससे संबंधित अन्य विषयों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

मंच का संचालन डालसा सचिव रूपा बंदना किरो ने किया। मौके पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी, डीईओ अनीता पुनीत, जिला बाल संरक्षण इकाई पदाधिकारी व्यास ठाकुर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, मेडिएटर अधिवक्ता, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी बोर्ड के अधिकारी एवं सदस्य, एलएडीसीएस के अधिवक्ता, छात्र छात्रा,सपोर्ट पर्सन, पैरा लीगल वॉलिंटियर्स समेत जांच अधिकारी, पर्यवेक्षक अधिकारी वकील प्रशासनिक अधिकारी अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।