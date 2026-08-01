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Pakur News: समीक्षा बैठक में बीडीओ ने अधिकारियों व कर्मियों को दिए कई आवश्यक दिशा-निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: महेशपुर में शनिवार को बीडीओ डॉ. सिद्धार्थ शंकर यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं वीबी-ग्राम जी योजना पर चर्चा की गई। मजदूरों के ई-केवाईसी और जियोटैगिंग के निर्देश दिए गए। सभी लंबित पीएम आवास कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

समीक्षा बैठक में बीडीओ ने अधिकारियों व कर्मियों को दिए कई आवश्यक दिशा-निर्देश
समीक्षा बैठक में बीडीओ ने अधिकारियों व कर्मियों को दिए कई आवश्यक दिशा-निर्देश

Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में शनिवार को बीडीओ डॉ़ सिद्धार्थ शंकर यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास एवं वीबी-ग्राम जी योजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। बैठक में समीक्षोपरांत बचे हुए मजदूरों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराने का सख्त निर्देश दिया गया। साथ ही सभी योजनाओं का ड्यूरिंग तथा आफ्टर का जियोटैग करने का निर्देश दिया गया। साथ ही वीबी-ग्राम जी योजना में अधिक से अधिक मजदूरों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया। प्रखंड क्षेत्र में लंबित पड़े सभी प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव, रोजगार सेवक तथा मोबीलाइजर को दिया गया।

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समीक्षा बैठक में बीडीओ डॉ़ सिद्धार्थ शंकर यादव के अलावे बीपीओ रिजवान फारूकी, बीपीआरओ मोजीबुर रहमान, मनरेगा लेखापाल नीरज कुमार, सहायक अभियंता उत्तम कुमार बैद्य, पंचायती राज प्रखंड समन्वयक साऐम अख्तर, कनीय अभियंता सुजीत मंडल, संजय मुर्मू सहित अन्य कनीय अभियंता एवं पंचायत सचिव, रोजगार सेवक व मोबीलाइजर उपस्थित थे।

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