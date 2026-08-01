Pakur News: समीक्षा बैठक में बीडीओ ने अधिकारियों व कर्मियों को दिए कई आवश्यक दिशा-निर्देश
Pakur News: महेशपुर में शनिवार को बीडीओ डॉ. सिद्धार्थ शंकर यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं वीबी-ग्राम जी योजना पर चर्चा की गई। मजदूरों के ई-केवाईसी और जियोटैगिंग के निर्देश दिए गए। सभी लंबित पीएम आवास कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में शनिवार को बीडीओ डॉ़ सिद्धार्थ शंकर यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास एवं वीबी-ग्राम जी योजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। बैठक में समीक्षोपरांत बचे हुए मजदूरों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराने का सख्त निर्देश दिया गया। साथ ही सभी योजनाओं का ड्यूरिंग तथा आफ्टर का जियोटैग करने का निर्देश दिया गया। साथ ही वीबी-ग्राम जी योजना में अधिक से अधिक मजदूरों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया। प्रखंड क्षेत्र में लंबित पड़े सभी प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव, रोजगार सेवक तथा मोबीलाइजर को दिया गया।
समीक्षा बैठक में बीडीओ डॉ़ सिद्धार्थ शंकर यादव के अलावे बीपीओ रिजवान फारूकी, बीपीआरओ मोजीबुर रहमान, मनरेगा लेखापाल नीरज कुमार, सहायक अभियंता उत्तम कुमार बैद्य, पंचायती राज प्रखंड समन्वयक साऐम अख्तर, कनीय अभियंता सुजीत मंडल, संजय मुर्मू सहित अन्य कनीय अभियंता एवं पंचायत सचिव, रोजगार सेवक व मोबीलाइजर उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।