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Pakur News: प्रखंड के 201 मतदान केंद्रों में किया गया मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: 05 अगस्त को प्रखंड के 201 मतदान केंद्रों पर विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची का प्रारूप और एएसडीडीएफ सूची का प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर बीडीओ डॉ़ सिद्धार्थ शंकर यादव और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी संजय कुमार सिंहा ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया और जानकारी दी।

प्रखंड के 201 मतदान केंद्रों में किया गया मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन
प्रखंड के 201 मतदान केंद्रों में किया गया मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन

Pakur News: विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत निर्धारित तिथि 05 अगस्त को प्रखंड के सभी 201 मतदान केंद्रों पर संबंधित बीएलओ के द्वारा मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया। साथ ही एएसडीडीएफ सूची का भी प्रकाशन संबंधित बूथ के बीएलओ के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ डॉ़ सिद्धार्थ शंकर यादव एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह सीओ संजय कुमार सिंहा ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इसी क्रम में प्रखंड मुख्यालय के उच्च विद्यालय स्थित मतदान केंद्र संख्या 90,91 में शिक्षक व छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में द्वय अधिकारियों ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बारे में जानकारी दी।

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