Pakur News: मतदाता सूची के प्रारूप का औपचारिक प्रकाशन
Pakur News: लिट्टीपाड़ा प्रखंड के 103 मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्र अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची का औपचारिक प्रकाशन किया गया। अनुभवी स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे। बीएलओ ने मतदाताओं को नए नाम जोड़ने, संशोधन करने और नाम हटाने के लिए प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। पर्यवेक्षकों ने भी मतदान केंद्रों का दौरा किया।
Pakur News: लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के सभी 103 मतदान केंद्रों पर बुधवार को बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची के प्रारूप का औपचारिक प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर मतदान केंद्रों पर स्थानीय ग्रामीण, वॉलिंटियर्स, मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं प्रकाशन के साथ ही बीएलओ ने मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता के लिए एएसडीडी सूची को भी अवलोकन हेतु मतदान केंद्रों पर चस्पा कर दिया। इसके माध्यम से ग्रामीण अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले नामों की जानकारी आसानी से देख सकते हैं।कार्यक्रम के दौरान बीएलओ ने उपस्थित ग्रामीणों को मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, संशोधन कराने तथा नाम हटाने संबंधी दावा-आपत्ति प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।
वहीं दूसरी ओर, बीएलओ पर्यवेक्षकों ने आवंटित मतदान केंद्रों का दौरा कर मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन का जायजा लिया। पर्यवेक्षकों ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उन्हें दावा-आपत्ति दर्ज कराने की निर्धारित समय सारणी और प्रक्रिया की जानकारी दी, ताकि कोई भी योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।