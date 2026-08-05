Pakur News: 113 मतदान केंद्रों में किया गया मतदाता सूची के प्रारूप का औपचारिक प्रकाशन

Pakur News: प्रखंड क्षेत्र के सभी 113 मतदान केंद्रों पर बुधवार को मतदाता सूची के प्रारूप का औपचारिक प्रकाशन किया गया। बीडीओ सोमनाथ बनर्जी ने मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने तथा अपात्र नाम हटाने की जानकारी दी। प्रथम दावा-आपत्ति की तिथि 08 एवं 09 अगस्त है। 25 अगस्त से 04 सितंबर तक मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा।

113 मतदान केंद्रों में किया गया मतदाता सूची के प्रारूप का औपचारिक प्रकाशन

Pakur News: प्रखंड क्षेत्र के सभी 113 मतदान केंद्रों पर बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सोमनाथ बनर्जी की देखरेख में मतदाता सूची के प्रारूप का औपचारिक प्रकाशन किया गया। इस क्रम में मतदान केंद्र संख्या 286 पर बीडीओ सोमनाथ बनर्जी स्वयं पहुंचे और प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन का जायजा लिया। मौके पर वॉलिंटियर्स महमूद आलम, बीएलओ सहायक सुखलाल मिर्धा, पंचायत सचिव अनिल कुमार शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

प्रकाशन के उद्देश्य प्रकाशन के साथ ही मतदाताओं की सुविधा और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से एएसडीडी सूची भी मतदान केंद्रों पर अवलोकन के लिए उपलब्ध कराई गई। इसके माध्यम से ग्रामीण अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत अथवा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नामों की जानकारी देख सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान बीडीओ सोमनाथ बनर्जी ने ग्रामीणों को मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, नाम में संशोधन कराने तथा अपात्र नाम हटाने से संबंधित दावा-आपत्ति प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।

दावा-आपत्ति प्रक्रिया वहीं बीएलओ पर्यवेक्षकों ने अपने-अपने आवंटित मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर प्रारूप प्रकाशन की स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर दावा-आपत्ति दर्ज कराने की निर्धारित समय-सारणी एवं प्रक्रिया की जानकारी दी। बीडीओ सोमनाथ बनर्जी ने बताया कि प्रथम दावा-आपत्ति की तिथि 08 एवं 09 अगस्त तक निर्धारित है। इसके बाद 15 अगस्त को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक सभी पंचायत भवनों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। वहीं 22 एवं 23 अगस्त को द्वितीय दावा-आपत्ति कैंप आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 25 अगस्त से 04 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा।