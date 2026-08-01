Pakur News: सेविका चयन में पक्षपात का आरोप, ग्रामीणों ने सीडीपीओ को सौंपा आवेदन
Pakur News: तेलियापोखर पंचायत के सोलपटिया गांव के ग्रामीणों ने सेविका चयन में मनमानी का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने नियमों को नजरअंदाज करते हुए एसटी प्रार्थियों का चयन किया जबकि ओबीसी प्रार्थी की संख्या अधिक थी। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है।
Pakur News: प्रखंड के तेलियापोखर पंचायत के सोलपटिया गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने शुक्रवार को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नीलू रानी को आवेदन देकर सेविका चयन में मनमानी करने का शिकायत किया है। ग्रामीण सिकंदर राय, सरिता देवी, सरला देवी, मधु देवी, सविता देवी, करुणा देवी, बजरंग राय, शैलेंद्र राय, रोहित कुमार के अलावे अन्य ग्रामीणों ने बताया कि सोलपटीया गांव ओबीसी बहुल क्षेत्र है, बीते 30 जुलाई को उक्त गांव में सेविका चयन को लेकर आम सभा हुई थी।
आम सभा और चयन प्रक्रिया
आमसभा में वहां के आदिवासियों के द्वारा बोला गया कि यह एसटी सीट है एवं एसटी की संख्या ज्यादा है। इसलिए एसटी प्रार्थी को ही चयनित करना होगा, इसके बाद चयन करने के अधिकारियों ने बिना जांच किए एसटी प्रार्थी का चयन कर लिया। ग्रामीणों ने अधिकारियों के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाते हुए इस कार्य के खिलाफ काफी आक्रोश जताया है।
ओबीसी प्रार्थियों का चयन
जबकि एक महीना पूर्व उस गांव में सेविका चयन में ओबीसी प्रार्थी का ही चयन किया गया था। परंतु अधिकारियों के द्वारा बताया गया था कि जिस समाज की संख्या ज्यादा होगी उसी का चयन होगा। ग्रामीणों ने इसकी प्रतिलिपि उपयुक्त पाकुड़ को भी देकर सेविका चयन का पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करने का मांग किया है, ताकि संबंधित समाज के प्रार्थी का ही चयन हो सके।
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