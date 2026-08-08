Pakur News: जर्जर एवं घटिया तारों को बदलने की मांग
Pakur News: महेशपुर के काशीनाथपुर गांव में ग्रामीणों ने जर्जर बिजकी तारों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बिजली विभाग से मरम्मत करने की मांग की है। दो महीने पहले तेज आंधी से तार गिरने के बाद घटिया तार लगाकर बिजली 공급 किया गया था, जिससे बार-बार दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है।
Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। प्रखंड के रद्दीपुर ओपी के काशीनाथपुर गांव में महीनों से जर्जर बिजकी तार से होने वाले दुर्घटना की आशंका को लेकर शनिवार को ग्रामीणों ने बिजली विभाग को आवेदन देकर जर्जर तारों को दुरुस्त करते हुए मरम्मत करने की मांग की है। ग्रामीण फ्रांसिस मुर्मू, बसंती सोरेन, बाबूलाल मुर्मू, अंकित गुप्ता, बंटी गुप्ता, बुद्धिनाथ हेम्ब्रम, रामजी गुप्ता सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि बीते दो महीने पहले तेज आंधी एवं तूफान के कारण बिजली का तार क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था। जिससे विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई थी। उस समय बिजली विभाग ने पतला एवं घटिया तार लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल किया था।
इस पतला तार के कारण आए दिन दुर्घटना का आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से मांग किया है कि घटिया एवं जर्जर तारों को जल्द से जल्द हटाकर नया तार लगाया जाए ताकि किसी भी तरह का अनहोनी होने का खतरा नहीं रहे।
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