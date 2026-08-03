Pakur News: सीओ ने बैठक कर जाति प्रमाण पत्र, भूमि विवाद व खनन समेत कई मुद्दों पर दिए निर्देश

Pakur News: प्रखंड के अंचल कार्यालय में सोमवार को अंचलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में सभी ग्राम प्रधानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीआई सौरव सुमन भी मौजूद रहे। इस दौरान राजस्व एवं जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सीओ ने ग्राम प्रधानों को जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत वंशावली का सही एवं निष्पक्ष सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचते हुए पात्र लोगों का समय पर प्रमाण पत्र निर्गत कराने में सहयोग करें। बैठक में खुजूरडांगा में प्रस्तावित मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई।इसके

अलावा गांवों में उत्पन्न होने वाले छोटे-छोटे भूमि विवादों का समाधान आपसी सहमति से ग्राम स्तर पर ही करने पर जोर दिया गया। ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से न्यायालय या अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। सीओ ने बताया कि खनन पट्टा स्वीकृति के लिए संबंधित रैयतों की सहमति प्राप्त होने के बाद अनिवार्य रूप से ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। साथ ही 03 से 07 अगस्त तक पंचायतवार विशेष जाति प्रमाण पत्र शिविर आयोजित किया जाएगा। जिसमें मुख्य रूप से राशन कार्डधारियों के जाति प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। बैठक में जमीन से जुड़े अन्य सामान्य मामलों, राजस्व अभिलेखों के संधारण, सरकारी भूमि की सुरक्षा तथा जनसमस्याओं के त्वरित निष्पादन पर भी चर्चा की गई। सीओ ने ग्राम प्रधानों से प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सरकारी योजनाओं एवं राजस्व कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग करने की अपील की।