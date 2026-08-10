Pakur News: केकेएम कॉलेज में आदिवासी संस्कृति का रंग, गीत-नृत्य से गूंजा मल्टीपर्पस हॉल

Pakur News: पाकुड़। केकेएम कॉलेज के मल्टीपर्पस हॉल में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी संस्कृति और परंपरा का जीवंत रंग देखने को मिला। संथाली गीत-संगीत, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे सभागार को उत्सव के रंग में रंग दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज की भाषा, संस्कृति, परंपरा, अधिकार और सामाजिक एकता को संरक्षित रखने का संदेश दिया गया।

समारोह का आयोजन अध्यक्ष बरका मुर्मू, सचिव प्रदीप हेम्ब्रम, कोषाध्यक्ष मार्शेला हांसदा एवं उपाध्यक्ष चंपा मुर्मू के नेतृत्व में किया गया। मंच संचालन जीवन बास्की, जूटिन हेम्ब्रम, सुभाष्ठेन सोरेन, संदीप मरांडी, राम जतन मुर्मू एवं सुरेश हेम्ब्रम ने किया। मुख्य अतिथि पाकुड़ के सहायक आयुक्त जेम्स सुरिन रहे। विशिष्ट अतिथियों में केकेएम कॉलेज के प्राचार्य डॉ. युगल झा, समाजसेवी शिबू टुडू, परगना बाबा माशी मरांडी, संथाली गायक एवं अभिनेता दिनेश टुडू, करम गुरु जामिन हेम्ब्रम, संथाली गायक जान जंतु सोरेन, प्रो. चंद्रज्ञान तिर्की एवं जेठा सोरेन समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

समारोह का उद्देश्य

समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भाषा, प्रकृति से जुड़ी जीवनशैली और पारंपरिक मूल्यों से है। बदलते समय में इस पहचान को बचाए रखना चुनौती है। नई पीढ़ी को अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जोड़कर ही इस विरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है। वक्ताओं ने आदिवासी समाज के अधिकारों के संरक्षण और सामाजिक एकता को मजबूत करने पर भी जोर दिया। इसके बाद संथाली गीत-संगीत और पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुतियों ने समारोह में नई ऊर्जा भर दी। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर दर्शक झूमते नजर आए और तालियों से पूरा सभागार गूंज उठा। बच्चों और युवाओं ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। समारोह ने यह संदेश दिया कि संस्कृति महज उत्सव नहीं, बल्कि समाज की पहचान और आने वाली पीढ़ियों की विरासत है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। पूरे आयोजन के दौरान मल्टीपर्पस हॉल आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सामुदायिक एकजुटता के रंग में रंगा रहा।