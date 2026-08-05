Pakur News: लोगों के लिए आफत बनी बिजली की आंख-मिचौनी

Pakur News: महेशपुर प्रखंड क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की अनियमित व्यवस्था आम लोगों के लिए समस्या बन गई है। विगत कई दिनों से रात में घंटों बिजली गुल हो जाती है, जिससे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से सुचारू आपूर्ति की मांग की है।

Pakur News: महेशपुर प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों बिजली आपूर्ति की अनियमित व्यवस्था आम लोगों के लिए राहत की बजाय आफत का सबब बन गई है। विगत कई दिनों से रात में घंटों बिजली गुल हो जाती है। वहीं दिन में अगर यह कहा जाए कि स्टॉलमेंट (किश्त) में उपभोक्तओं को बिजली आपूर्ति मिल रही है तो शायद कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। रात में बिजली की बार-बार आपूर्ति बाधित होने से उमस भरी गर्मी में लोगों का सोना तक मुश्किल हो गया है। छोटे बच्चों , बुजुर्गों व बीमार लोगों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई घरों में इनवर्टर भी लंबे समय तक बिजली नहीं रहने के कारण जबाव दे जाते हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।

ग्रामीणों की मांग उपभोक्ता व ग्रामीणों का कहना है कि सबसे हैरानी की बात यह है कि बिजली कटौती ऐसे समय हो रही है, जब न तो तेज बारिश होती है, न आंधी चलती है और न ही आकाशीय बिजली कड़कने जैसी कोई प्राकृतिक बाधा होती है। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट कारण के बार-बार बिजली बाधित होना कहीं न कहीं विद्युत विभाग के दायित्वपूर्ण कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़े करता है। क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग से रात्रिकालीन बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने, अनावश्यक कटौती पर रोक लगाने तथा आम जनों को अनियमित विद्युत आपूर्ति की वजह से हो रही असुविधा से मुक्ति दिलाने की मांग की है।

समस्या का समाधान देखने वाली बात यह होगी कि प्रखंड क्षेत्र की अनियमित विद्युत आपूर्ति की पुरानी समस्या में सुधार लाने में विद्युत विभाग को कितना समय लगेगा? तब तक विद्युत उपभोक्ता सहित आम लोगों को इस स्थिति का सामना करना उनकी विवशता बनी हुई रहेगी।