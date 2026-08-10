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Pakur News: आदिवासी दिवस पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर किया माल्यार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: हिरणपुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर, प्रखंड प्रशासन ने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बीडीओ टुडू दिलीप और सीओ मनोज कुमार ने रामनाथपुर में सिद्धो-कान्हू की प्रतिमा पर पहला माल्यार्पण किया, इसके बाद स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर भी श्रद्धांजलि दी गई।

Pakur News: आदिवासी दिवस पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर किया माल्यार्पण

Pakur News: हिरणपुर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को प्रखंड प्रशासन की ओर से विभिन्न स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बीडीओ टुडू दिलीप एवं सीओ मनोज कुमार ने सबसे पहले रामनाथपुर स्थित सिद्धो-कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अधिकारियों ने हाई स्कूल मोड़ स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं सुभाष चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा एवं संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान अधिकारियों ने महापुरुषों के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों और विचारों को अपनाने का संदेश दिया।

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