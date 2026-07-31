Pakur News: डीपीएम स्कूल में मना द्वितीय संस्थापक दिवस

Pakur News: पाकुड़िया के डिवाइन प्रोविडेंस मिशन स्कूल में शुक्रवार को महेशपुर के विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी की पत्नी स्व. डॉ. सुहासिनी बेसरा की द्वितीय पुण्यतिथि और संस्थापक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध किया। प्रो. मरांडी ने शिक्षा और समाज सेवा की आवश्यकता पर जोर दिया।

Pakur News: पाकुड़िया, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के खैराकांदर स्थित डिवाइन प्रोविडेंस मिशन (डीपीएम) स्कूल में शुक्रवार को विद्यालय की संस्थापिका एवं महेशपुर के विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी की धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉ. सुहासिनी बेसरा की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर द्वितीय संस्थापक दिवस श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के वातावरण में मनाया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर एवं स्व. डॉ. सुहासिनी बेसरा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस अवसर पर विद्यालय परिसर शिक्षा, संस्कार और सांस्कृतिक चेतना का अनुपम केंद्र बन गया, जहां छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति गीत, मनमोहक लोकनृत्य, प्रेरणादायी नाटक, कविता एवं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी ने कहा कि स्व. डॉ. सुहासिनी बेसरा का संपूर्ण जीवन शिक्षा, समाज सेवा और मानवीय मूल्यों के प्रसार के लिए समर्पित रहा। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही वह सबसे बड़ा हथियार है, जिससे गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा और सामाजिक अंधकार को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसी महान सोच को साकार करने के उद्देश्य से डीपीएम स्कूल की स्थापना की गई थी और आज विद्यालय के बच्चे शिक्षा, कला, संस्कृति एवं व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में जिस प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, वह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी महानगरों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास जारी रहेगा।

विद्यालय की निदेशक का संदेश विद्यालय की निदेशक उपासना मरांडी ने कहा कि डीपीएम स्कूल का उद्देश्य केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित शिक्षा देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को कला, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, नैतिक मूल्यों तथा अंग्रेजी भाषा में भी दक्ष बनाना है, ताकि वे देश के किसी भी बड़े शहर के विद्यार्थियों के साथ आत्मविश्वास से प्रतिस्पर्धा कर सकें। मुख्य अतिथि एसडीपीओ विजय कुमार ने विद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार प्रदान करने की डीपीएम स्कूल की परंपरा अनुकरणीय है तथा स्व. डॉ. सुहासिनी बेसरा का शिक्षा के प्रति समर्पण समाज के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। कार्यक्रम में पाकुड़िया थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो, सीएचसी प्रभारी भरत भूषण भगत, महेशपुर बीडीओ डॉ. सिद्धार्थ शंकर यादव, अंचल अधिकारी संजय सिन्हा, झामुमो जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम, वरीय जिला उपाध्यक्ष हाजी समद अली एवं हरिवंश चौबे, जिला संगठन सचिव अनारुद्दीन मियां, जिला सचिव माईकिल मुर्मू, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रूहुल अमीन, सांसद प्रतिनिधि कुणाल अल्फ्रेड हेम्ब्रम सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, विद्यालय परिवार, अभिभावक एवं सैकड़ों छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। अंत में विद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए स्व. डॉ. सुहासिनी बेसरा के आदर्शों एवं शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। पूरे आयोजन ने यह संदेश दिया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, श्रेष्ठ संस्कार और सामाजिक चेतना ही एक विकसित एवं सशक्त समाज की वास्तविक आधारशिला हैं।