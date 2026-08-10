Pakur News: रविन्द्र भवन में आदिवासी संस्कृति का रंग, जल-जंगल-जमीन बचाने का संदेश

Pakur News: पाकुड़ में विश्व आदिवासी दिवस पर जिला स्तरीय समारोह सम्पन्न हुआ, जिसमें आदिवासी संस्कृति, परंपरा, नृत्य और जनजातीय फैशन शो ने विशेष आकर्षण पैदा किया। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने आदिवासी समुदाय के पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के संरक्षण पर जोर दिया। कई व्यक्तियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

Pakur News: पाकुड़। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शनिवार को रविन्द्र भवन टाउन हॉल में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। आदिवासी संस्कृति, परंपरा, कला, नृत्य-संगीत और पारंपरिक वेशभूषा से सजे समारोह में संथाली नृत्य-संगीत, पहाड़िया सांस्कृतिक नृत्य और ट्राइबल फैशन शो ने विशेष आकर्षण पैदा किया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए आदिवासी समाज की समृद्ध विरासत को जीवंत किया। बदलती जीवनशैली के बीच संस्कृति बचाने की चुनौती

आदिवासी समाज के पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण समारोह में उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने आदिवासी समाज के पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति से जुड़ी जीवनशैली को संरक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन से उतना ही संसाधन लेना चाहिए, जितना प्रकृति अपनी क्षमता के अनुसार फिर से पूरा कर सके। आदिवासी समुदाय ने फल-फूल, जड़ी-बूटियों और जंगल से मिलने वाले संसाधनों के उपयोग से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान पीढ़ियों से सहेजकर रखा है। बदलती जीवनशैली और गांवों से शहरों की ओर पलायन के बीच नई पीढ़ी इस ज्ञान और संस्कृति से दूर हो रही है। इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है।

पारंपरिक खान-पान और आधुनिक विज्ञान उपायुक्त ने कहा कि आदिवासी समाज की कई परंपराओं में स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक अनुशासन से जुड़े व्यवहार पहले से मौजूद रहे हैं। ऐसे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने पारंपरिक खान-पान, ज्ञान और चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने तथा पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालने वाली जीवनशैली अपनाने की अपील की।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का रसास्वादन संथाली-पहाड़िया नृत्य और ट्राइबल फैशन शो ने मोहा मन

कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त समेत उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने आदिवासी समाज, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ट्राइबल फैशन शो में पारंपरिक वेशभूषा, रहन-सहन और सांस्कृतिक विविधता की आकर्षक झलक दिखी। रंग-बिरंगी पोशाकों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया।

उत्कृष्टता के लिए सम्मान समाज और समुदाय के हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनजातीय परगनैत, ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि, एएनएम, जीएनएम, सहिया और सेविका समेत अन्य लोगों को प्रशस्ति पत्र एवं कॉफी मग देकर सम्मानित किया गया।

सरकारी योजनाओं का लाभ समारोह में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। लाभुकों को वन पट्टा और साइकिल दी गयी। वहीं अबुआ एवं जनमन आवास योजना के लाभुकों को आवास की चाबी सौंपी गयी। मौके पर पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, उप विकास आयुक्त अरविन्द कुमार लाल, परियोजना निदेशक आईटीडीए अरूण कुमार एक्का, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, अनुमंडल पदाधिकारी साईमन मरांडी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चन्द्र समेत अन्य पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और लोग मौजूद थे।